A atriz de “despedida de solteiro”, “Seinfeld”; Vídeo da Alopecia de Whitesnake – Prazo

Atualizar: uma atriz Gatinho Tawny Ele morreu em 7 de maio de cardiomiopatia dilatada. O método da morte era natural hoje pelo Departamento do Xerife do Condado de Orange, na Califórnia.

Outras condições significativas com Kitaen incluem: aterosclerose coronária leve, disse o porta-voz. Mirtazapina, metabólito de mirtazapina, alprazolam, acetaminofeno, pregabalina e hidrocodona.

mais cedo: Make Kitaine, uma atriz que tem uma presença incrível em duas metades cobra Branca Os vídeos ajudaram a impulsionar os álbuns multi-platina da banda para o número um no final dos anos 80, e ela faleceu na sexta-feira em Newport Beach aos 59 anos. A causa da morte não foi determinada, de acordo com vários relatórios.

A canção do Whitesnake “Here I Go Again” e “Is This Love?” do álbum cobra Branca Ele ajudou a tornar esta banda o brinde do final dos anos 80, em grande parte graças ao carisma de Kitaen. “Here I Go Again” alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 em 1987. Assista ao clipe abaixo.

Kitaen também participou do filme de 1984 Despedida de solteiro, contra Tom Hanks, o clássico francês de 1984 Perigos de Gwendolyn e 2014 Depois da meia-noite. Ela também desempenhou um papel memorável como uma aspirante a atriz que surpreendeu Jerry em 1991 Seinfeld episódio.

O diretor Marty Kallner, que estava por trás das câmeras dos vídeos memoráveis ​​de Whitesnake, postou no Facebook sobre a época em que conheceu Kitaen.

Quando conheci David Coverdale, nos encontramos para almoçar, ele tinha $ 5, preservativos na carteira, sem seguro de carro, ele estava hospedado no Mondrian (ele não podia pagar, mas o dono adorou), e ele canta jingles para Seltzer de Nova York, basicamente fora do mercado. Seu empresário, Howard Kaufman, que também representava “Hart”, com quem eu trabalhava na época, me ligou. Howard e John Kolodner perguntaram se eu faria um vídeo de Whitesnake, no barato, porque a Geffen Records ela não tinha dinheiro para colocar no projeto. Ela amou a música e decidiu ir em frente com ela. Fizemos nosso primeiro vídeo, “Still of the Night”, que foi um 9 música de minuto, com alguns caras que nem tocaram a gravação.

“Perto do final das filmagens, eu sabia que não tínhamos um vídeo, e na caminhada de Tawny Kitaen em minha casa, com David, eu imediatamente perguntei a ela se ela estaria no vídeo. Eu sabia que ela seria a perfeita Ela tinha muito charme, muito carisma e muito sexy Muito, muito fofa, gostei dela imediatamente e soube, e estava certo, que ela não seria apenas minha primeira megera de vídeo, mas também a suprema.

“O Whitesnake acabou mantendo os registros da Geffen, e passamos a criar vídeos inovadores, incluindo ‘Here I Go Again’ e ‘Is This Love’. Eles venderam milhões de discos, e Tawny se tornou uma estrela ainda maior do que já era.”

Kitaen começou a mostrar o jogo falar a verdade Em 1976 ela finalmente mudou-se para o cinema.

Depois de seu sucesso no vídeo, ela se casou com o vocalista do Whiteseek, David Coverdale, em 1989. Ela então se casou com o angélico lançador de beisebol Chuck Finley e teve duas filhas com ele.

Ketan deixa suas duas filhas, Winter Finlay e Ren Finley. Nenhum plano de memorial foi revelado.