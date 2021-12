A árvore de Natal “surrada” na Noruega confunde alguns na Grã-Bretanha

LONDRES, 2 DE DEZEMBRO – O presente anual da árvore de Natal da Noruega para Londres gerou uma reação absurdamente surpreendente na quinta-feira, incluindo demandas para substituir o abeto norueguês de 25 metros de altura, depois que ele parecia menos do que parecido com alguns galhos quebrados.

Todos os anos, uma árvore fora de Oslo é cortada e enviada para a Trafalgar Square de Londres como uma demonstração de agradecimento dos noruegueses pelo apoio da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial.

O prefeito de Westminster, Andrew Smith, e a prefeita de Oslo, Marian Borgen, ajudaram a derrubar um abeto norueguês de 80 anos com crianças em idade escolar em 16 de novembro. Foi transferido pelas autoridades norueguesas.

As fotos da Reuters da árvore mostram alguns galhos quebrados. Um lado parece ter menos crescimento do que o outro, embora não esteja claro quando o dano ocorreu.

A árvore gerou alegria no Twitter, com alguns comentários de que estava “maltratada”, “meio morta” ou possivelmente doente com o coronavírus. Outros disseram que era um símbolo do declínio britânico moderno ou especularam que poderia ter sido uma piada sofisticada da parte da Noruega.

Uma vista que mostra uma árvore de Natal em Trafalgar Square, um presente da Noruega, em Trafalgar Square, Londres, Grã-Bretanha, 2 de dezembro de 2021. Reuters / Hannah McKay

“Parece a árvore do ano passado”, disse James Carbury, 70, à Reuters em Trafalgar Square. Alguns disseram que parecia “um pouco desleixado”. Outro disse simplesmente: “Sim”.

Mas outros disseram que ela era linda.

“É a ideia que conta”, disse Jasmine Smith, 30.

Smith, de Westminster, disse que é compreensível que algumas pessoas nas redes sociais tenham feito “julgamentos rápidos”.

“Mas eu sei que assim que a árvore for acesa, ela fará sua parte, como sempre foi, para tornar Westminster um lugar ainda mais bonito para se visitar no Natal”, disse ele em um comunicado.

As críticas à árvore foram recebidas com uma resposta diplomática de Oslo, que enfatizou o simbolismo do presente e que se originou em uma floresta.

“Estou muito feliz que as pessoas estejam animadas”, disse o prefeito Burgen à Reuters. “É um sinal de que os londrinos estão interessados ​​no presente que lhes enviamos.” “A árvore vem da floresta.

“Esta é uma árvore do amor e significa muito para nós doá-la ao povo de Londres. Embora tenha começado como um agradecimento ao povo britânico por sua ajuda durante a Segunda Guerra Mundial, agora se trata de amizade, solidariedade, esperança para o futuro e paz.

“A árvore simboliza tudo isso e espero que, quando as luzes forem acesas, a mensagem simbólica por trás do presente seja o que se passa na mente das pessoas.”