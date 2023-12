A Analogue está enviando seu controlador TurboGrafx e reabastecendo a carteira

Três anos após seu anúncio, a Analogue finalmente lançou o Analogue Duo: uma reimaginação moderna dos sistemas NEC que pode rodar jogos projetados para TurboGrafx-16, PC Engine, SuperGrafx, TurboGrafx CD, PC Engine CD-ROM e Super Arcade CD- ROM. em Atualizado na sexta-feiraAnalogue diz que o Duo começará a ser comercializado em 11 de dezembro e está a caminho da entrega antes do Natal.

O lançamento do Duo estava inicialmente programado para 2021, mas essa data foi adiada pela empresa Finalmente começou a aceitar encomendas em maio. Custando US$ 249,99, o dispositivo suporta controladores com fio e Bluetooth e é capaz de jogar com resolução de até 1080p sem qualquer atraso. Assim como o Analogue Pocket, o Duo é baseado em cartuchos e discos de jogos reais – não em emulação.

Analogue também tem uma atualização para o Pocket, o dispositivo portátil completo que pode jogar jogos de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance e muito mais. Se você ainda não teve a chance de conseguir um (houve alguns lançamentos de edições especiais), a Analogue diz que reabastecerá o Pocket de $ 219,99 no dia 4 de dezembro às 11h ET, com entrega prevista antes do Natal. Haverá também outro evento de reabastecimento em 8 de dezembro às 11h ET, mas os dispositivos encomendados nesse horário não devem ser enviados antes de fevereiro de 2024.

Além disso, Analogue diz que o Pocket OS versão 1.2 será lançado no início de dezembro, com várias correções de bugs “significativas”, suporte para novo controlador, atualizações do Nanoloop e openFPGA Recursos do desenvolvedor. A versão 2.0 do Pocket OS será lançada antes do Natal, trazendo suporte para o modo de exibição nativo openFPGA, bem como o novo modo de exibição nativo CRT Trinitron. Esses novos modos de exibição imitam a aparência dos monitores antigos – um recurso já disponível para cartuchos – para proporcionar uma experiência de jogo retrô com aparência mais realista. READ Sony anuncia um modelo "personalizável" do controle PS5 DualSense

Quanto aos acessórios de bolso, a Analogue lançará uma base branca de edição limitada no dia 4 de dezembro por US$ 129,99. Também adia a data de lançamento do Pocket Converter definida para fevereiro de 2024, o que significa que teremos que esperar um pouco mais até que possamos usar os cartuchos TurboGrafx-16, Neo Geo Pocket Color, Atari Lynx e SuperGrafx com o Pocket .

