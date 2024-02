A Air Canada deve pagar os reembolsos prometidos aos chatbots de IA, dizem as regras do tribunal.

A Air Canada deve pagar a um homem de Vancouver um reembolso parcial por sua passagem aérea prometida pelo chatbot do site, informou um tribunal canadense. Decisão de quarta-feirano que poderia ser um caso marcante do uso de inteligência artificial nos negócios.

Jake Moffat perguntou ao chatbot de suporte de IA da companhia aérea se a companhia aérea oferecia preços de luto em novembro de 2022, após a morte de sua avó. O chatbot disse que a companhia aérea estava oferecendo preços com desconto e que Moffat poderia obter o desconto até 90 dias após a viagem, mediante apresentação de uma reclamação.

No entanto, a política de luto da companhia aérea não inclui reembolso pós-voo e afirma especificamente que o desconto deve ser aprovado antecipadamente.

Moffat reservou e voou de Vancouver para Toronto e voltou por cerca de US$ 1.200, e mais tarde solicitou o desconto prometido de cerca de metade, mas foi informado pela equipe de suporte da companhia aérea que as respostas do chatbot estavam incorretas e não vinculativas.

A Air Canada argumentou em tribunal civil que o chatbot era uma “entidade jurídica separada” da empresa e que não poderia ser responsabilizada pelas suas palavras aos clientes.

O membro do Tribune, Christopher Rivers, decidiu a favor de Moffat na quarta-feira, decidindo que a companhia aérea fez “declaração falsa e negligente intencional” e que deve cumprir o desconto prometido pelo chatbot.

“Esta é uma ótima apresentação”, escreveu ele. “Mesmo que o chatbot tenha um componente interativo, ele ainda é apenas parte do site da Air Canada. Deve ficar claro para a Air Canada que ela é responsável por todas as informações em seu site. Não faz diferença se as informações vêm de um página estática ou de um chatbot.

Rivers ordenou que a Air Canada pagasse a Moffat os US$ 483 prometidos mais uma taxa nominal.

“Acho que a Air Canada não tomou os devidos cuidados para garantir a precisão de seu chatbot”, continuou Rivers. “Embora a Air Canada diga que o Sr. Moffat poderia encontrar as informações corretas em outra parte de seu site, isso não explica por que uma página da web intitulada 'Travel Bereavement' é inerentemente mais confiável do que seu chatbot. Ela não explica por que os clientes deveriam duplicar verificar informações em uma parte do seu site em outra parte do seu site.

O chatbot de suporte, lançado no ano passado, não estava visível no site da companhia aérea até domingo.