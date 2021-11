8% mais empresas criadas em Portugal até 2021 – EURACTIV.com

Em Portugal, já foram criadas 34.466 empresas em 2021, um acréscimo de 8,2% face ao ano anterior. De acordo com o barômetro Informa D&P, as taxas de infecção pré-2019 ainda são 18,4% mais baixas.

Na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 31 de outubro de 2.131 Novas empresas foram criadas, Um aumento de 1,1% em relação a 2019 e de 22% em relação a 2020, dos quais a maioria (1.642) está no subsetor de TI.

Geograficamente, Porto, Sculpture, Fungel e Coimbatore têm apresentado um enorme crescimento em termos de startups de TIC.

No final de outubro, com exceção das TIC, apenas as empresas imobiliárias registaram crescimento face a 2019 e 2020.

Os setores que não recuperaram a funcionalidade em 2019 foram os transportes (-58%), alojamento e restauração (-29%) e serviços públicos (-29%).

O barómetro registou também um decréscimo nos encerramentos e falências entre Janeiro e Outubro, “principalmente devido às medidas de apoio às empresas públicas portuguesas”, informou a Informa D&P.

Esse barômetro – que não analisa os processos de falência de proprietários individuais, autônomos ou pessoas físicas – registrou o fechamento de 9.859 empresas neste ano, 6,4% a menos que no período anterior e 22,3% a menos que em 2019. Com exceção do setor de transportes, todos os setores de operação registraram níveis inferiores aos de 2019.

Em 31 de outubro, 1.678 empresas haviam entrado com pedido de falência, queda de 13,9% (menos 272 operações) em relação a 2020 e 9,8% (menos 183 operações) em relação a 2019, de acordo com o Barômetro.

(Wanda Bronza | Lusa)