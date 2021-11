Portugal proibiu os empregadores de contatarem os empregados fora do horário de expediente

O Partido Socialista de Portugal, no poder, introduziu uma nova lei que torna ilegal as empresas entrarem em contato com funcionários fora do horário de trabalho contratado. Propagação internacional do vírus corona.

As empresas serão multadas se enviarem e-mails aos funcionários fora do horário de turno acordado e serão forçadas a pagar as despesas domésticas incorridas quando seus funcionários trabalharem em casa.

A fim de proteger a privacidade pessoal, os empregadores devem ser impedidos de monitorar a produtividade de seus funcionários fora do escritório e devem organizar reuniões cara a cara a cada dois meses para lidar com a solidão entre seus grupos.

Os empregados que trabalham com crianças, seus filhos ou filhas até a idade de oito anos, também terão o direito legal de trabalhar em casa sem a permissão da administração.

As novas leis laborais radicais, que são uma resposta direta à mudança nas práticas de trabalho em Lactown nos últimos 18 meses, foram delineadas pela Ministra do Trabalho e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, durante uma conferência técnica na Cimeira da Internet em Lisboa. Novembro.

“A epidemia acelerou a necessidade de regulamentar o que precisa ser controlado”, disse ele na semana passada.

“O teletrabalho será uma ‘virada de jogo’ se lucrarmos com os profissionais e minimizar as desvantagens.”

A Sra. Godinho também expressou esperança de que tais condições favoráveis ​​atraiam “nômades digitais” do exterior para Portugal.

“Consideramos Portugal um dos melhores locais do mundo para estes nómadas digitais e trabalhadores remotos escolherem viver. Queremos atraí-los para Portugal”, afirmou.

Embora a maior ênfase na qualidade de vida dos funcionários seja certamente atraente, é importante notar que as novas condições se aplicam apenas a grandes empresas com 10 ou mais funcionários.

A proposta do “direito de desconectar” propõe capacitar os funcionários que já atuam na França com o direito legal de desligar seus equipamentos de trabalho.

Outros países europeus, incluindo Alemanha, Itália e Eslováquia, revisaram suas regras sobre o trabalho doméstico nos últimos meses, mas na Grã-Bretanha pós-Brexit ainda existem algumas práticas iluminadas, e o governo de Boris Johnson ainda segue uma política de incentivo aos funcionários. De volta ao escritório, apesar das altas estatísticas diárias de infecção do Govt.

O primeiro-ministro britânico alertou recentemente sobre os perigos de falar sobre refrigeradores de água se os funcionários relutarem em voltar para sua velha mesa empoeirada e seu PC desatualizado. Ginásios e lavanderias dependem de trabalhadores que passam cinco dias por semana e são estimados em cerca de £ 30 bilhões por ano para a economia britânica.