2022 NBA All-Star Game: Stephen Curry vence MVP depois de quebrar o recorde de mais 3 pontos em um único jogo

Guerreiros do Estado de Ouro guarda Stephen Curry Ele está passando pela pior temporada de arremessos de três pontos de sua carreira, mas durante o All-Star Game da NBA de domingo em Cleveland, ele lembrou a todos por que ele é o maior arremessador de todos os tempos. Encaixando-se no time de LeBron, Curry estava em péssimo estado, marcando 50 pontos e derrotando 16 dos 27 arremessos de três pontos imagináveis, estabelecendo um novo recorde de All-Star no processo.

Sua emocionante atuação Equipe de LeBron vence por 163-160 Over Team Durant lhe rendeu o prêmio Kobe Bryant NBA All-Star Player of the Year de 2022, a primeira vez que ele recebeu essa honra em oito jogos All-Star em sua carreira.

“Este troféu tem um significado muito especial e é uma homenagem a Kobe e Gigi, todos que perderam há dois anos”, disse Curry após a partida. “Sou muito humilde, muito abençoado e realmente aprecio isso.”

Com seu 10º índice do jogo 3 durante o terceiro quarto, Curry quebrou Paul George Marque mais de 3 arremessos em um All-Star Game. O recordista foi talvez sua noite mais difícil, um corredor de uma perna só da chave mais alta. Curry apenas começou, porém, fazendo mais cinco cestas de três pontos no quarto para lhe dar 15 3’s e 45 pontos em três frames.

Ele fez uma cesta tripla adicional no quarto quarto para lhe dar 16 na noite, dois a mais do que o recorde da temporada regular estabelecido pelo companheiro de equipe dos Warriors, Clay Thompson, que marcou 14 3s contra o Chicago Bulls em 2018.

A pontuação final de Curry de 50 pontos estava a apenas dois pontos de distância Anthony DavisAll-Star Game Record de 52, estabelecido em 2017. Com sua atuação, Carey – que nasceu em Akron, Ohio – também Arrecadou mais de US$ 100.000 Distrito escolar metropolitano de Cleveland.

Após o jogo, o rival de longa data de Curry, LeBron James, teve apenas coisas positivas a dizer sobre o desempenho de Stephen para os fãs em Cleveland na noite de domingo.

“Steve, quero dizer, vamos lá cara. Esse cara é de um planeta diferente”, disse James. “Ele literalmente tem um robô atirador preso ao braço e, quando o deixa, não apenas ele, mas todos no chão, nas arquibancadas, na TV, em seus telefones, o que você estiver assistindo, você acha que vai acontecer. E nove vezes em 10, às vezes 10. Vezes em 10, você realmente entra. Então, estar lá e assistir aquele garoto de Akron atirar do jeito que ele fez, foi inacreditável. Foi incrível.”

Curry está em uma queda incomum nos últimos dois meses, e veremos se seu show de arremessos no All-Star Game de domingo o coloca de volta nos trilhos, já que os Warriors buscam outra aparição nas finais da NBA.