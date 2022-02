Stephen Curry acerta 16 segundos para ganhar o prêmio All-Star Game Player of the Year; LeBron James vencedor do jogo das unhas

CLEVELAND – Os dois garotos de Akron roubaram a cena no Sunday Night All-Star Game.

Stephen Curry Deitado em uma clínica de tiro a noite toda, registrando 16 arremessos de três pontos e marcando 50 pontos, enquanto Lebron James Ela colidiu com um salto horrível de uma perna ridícula para levar o Team Durant de LeBron 163-160.

Em uma noite em que a National Basketball Association homenageou os 75 maiores jogadores, dois deles – Curry e James – fizeram apresentações dignas da ocasião.

“Sim, eu disse a ele em campo após o jogo que era um final perfeito”, disse Curry, que foi nomeado Jogador do Jogo. “Eu estava atrás de dois ou três pontos extras. Acho que Demar [DeRozan] Acerte um grande tiro, e então [James] Ele saiu e acertou o vencedor do jogo.

“Foi meio que o final perfeito. Eu obviamente consegui o melhor jogador; joguei muito bem a noite toda. Ele levou a vitória. Toda a nossa história da série e relacionamentos com Akron, e todo esse tipo de envolvimento em como foi, então era bonito – inexplorado de qualquer outra forma.

“Está bem no nariz de como deve ser.”

Curry, que quebrou o recorde da NBA com três arremessos de três pontos no início desta temporada, fez 16 arremessos de três pontos – o que seria o maior número em qualquer jogo na história da NBA, e quebrou o recorde anterior do All-Star de nove. . Depois de estabelecer o recorde do primeiro tempo com oito cestas de três pontos, Curry teve a multidão – que vaiou em voz alta a estrela do Golden State Warriors antes do jogo – quando ele acertou cinco cestas de três pontos consecutivas no início do terceiro quarto, incluindo uma a três. posses consecutivas.



Ele então atingiu seu 15º número 3 – mais do que qualquer um já havia alcançado em qualquer jogo da NBA – no final de uma sequência de passes que o viu passar para James, que jogou para Nikola Jokicquem passou para Giannis Antikonmo, que então o transforma em Carrie no canto. Curry então a soltou e se virou para comemorar antes que a bola caísse suavemente pela rede.

Durante o tempo limite seguinte, Curry disse no microfone que estava usando para a TNT: “Alguém pode me dizer qual é o recorde de pontos?”

No final, Curry “só” conseguiu 50 pontos – perder 2 de seus arremessos de 3 pontos no quarto quarto o teria permitido ultrapassar 52 pontos. Anthony Davis Estabeleceu o recorde em 2017 – antes de James terminar a competição com sua adaga Zach Lavigne.

“Eu não poderia ter sonhado com isso”, disse James sobre acertar o vencedor da partida. “Eu não poderia ter sonhado com este momento melhor do que a realidade que acabou de acontecer. Para eu voltar aqui, como sempre digo, 35 minutos [north] Crescendo aqui em Akron, Ohio, vencendo o All-Star Game, meu ator e eu estávamos lá atrás, assistindo ao All-Star Game. Lembro-me de 25 anos atrás, quando tínhamos 12 e 11 anos, desejando ter a oportunidade ou os meios de chegar a Cleveland e ver alguns dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, porque eles nos inspiraram muito.

“Para mim estar aqui hoje, para minha melhor amiga estar aqui, para minha esposa, meus filhos, minha família, minha mãe. Há tantas pessoas que me viram crescer de uma garotinha para o que sou hoje. nem podia – não conseguia imaginar melhor aquele momento”.

As façanhas de James e Curry – assim como Antetokounmue, que foi o único jogador de qualquer time jogando qualquer tipo de defesa por longos períodos da noite – vieram ao lado da comemoração do 75º aniversário da NBA, na qual a liga homenageou os 75 maiores jogadores em sua história. Uma grande foto de grupo foi tirada daqueles que compareceram dentro do ringue antes do início da partida.

Eles foram então homenageados durante o intervalo com uma gala do diretor vencedor do Oscar Spike Lee, que incluiu um vídeo narrado pelo ator vencedor do Oscar Forest Whitaker, e depois assistiu a cada jogador ser homenageado com uma posição – começando com atacantes, seguido por pivôs e terminando. com os guardas. O último jogador anunciado foi Michael Jordan, que recebeu a maior torcida naquela noite.

“Fazer parte dos 75 maiores jogadores de basquete de todos os tempos me leva de volta à minha infância novamente, crescendo em Spring Hill e gravando todas as minhas inspirações na minha parede, Allen Iverson, Jason Kidd, Gary Payton, Michael Jordan, Magic Johnson , Oscar Robertson”, disse ele. “Ver esses caras hoje e depois estar no palco com eles… Vocês não entendem.

“Estou tentando fazer você entender o máximo que posso, mas isso é loucura.”

O jogo em si usou o formato usado pela primeira vez em Chicago há dois anos, Elam Ending, que trouxe o mesmo nível de intensidade e competição aos seus últimos momentos este ano, como fez em sua estreia.

Depois que as duas equipes jogaram cada um dos três primeiros quartos para caridade – o vencedor ganhou separadamente US $ 100.000 para sua caridade (Team LeBron joga no I Promise Scholars Program de Kent State e Team Durant joga no Great Cleveland Food Bank) – eles foram jogados no quarto trimestre com uma pontuação alvo.

Durante as apresentações, não foi surpresa que James, que cresceu 40 milhas ao sul em Akron, Ohio, recebeu uma grande recepção da multidão jogando na frente de 11 de suas mais de 18 temporadas na NBA – soltando um rugido enorme. e levantando os braços para os fãs enquanto eles faziam isso.

As estrelas do Golden State também deveriam ser homenageadas na noite de domingo – Carrie, que tocou, e Draymond Greenque não o fez – ele foi vaiado depois que James e o Cleveland Cavaliers jogaram quatro anos consecutivos nas finais da NBA, de 2015 a 2018, vencendo três delas.

LeBron venceu o primeiro trimestre por 47 a 45, graças a Luka Doncic Marcando os seis pontos finais para a equipe. A equipe de Durant voltou e venceu o segundo quarto por 49 a 46 – apesar de ter marcado oito cestas de três pontos no primeiro tempo de Stephen Curry – para abrir uma vantagem de 94 a 93 no primeiro tempo. Em seguida, as duas equipes empataram no terceiro quarto graças a um forte jogo defensivo de Antetokonmo no final do quarto.

Isso deixou o placar em 139-138 em favor da equipe de Durant indo para o quarto lugar, o que significa que a pontuação alvo era de 163 pontos – 24 a mais que o total do líder da equipe após três, em um aceno para o falecido Kobe Bryant e o torneio final de James. preparação depois Joel Embiid Antetokounmpo negociou cestas ao longo do quarto trimestre.

“Eu estava apenas tentando vencer”, disse Antetokonmo. “Sou muito competitivo. Tipo um jogo de estrelas, não foi feito para mim. Obviamente, venho aqui e tento aproveitar o jogo o máximo que posso, mas não sei como não ter Eu meio que tenho medo de andar por aí porque estou sempre tentando andar a toda velocidade, não importa o que eu faça, porque esse é o jeito – que tipo de jogador eu sou.”

Pelo segundo ano consecutivo, o time de Durant ficou sem capitão, pois Kevin Durant Ele não pôde jogar no jogo de domingo devido à entorse no MCL que o manteve fora de ação no mês passado. Durant estava originalmente programado para participar da partida, apesar de sua lesão, mas isso não aconteceu após a morte de sua avó neste fim de semana. verde (costas, panturrilha) e James Harden (músculo posterior da coxa) também perdeu a partida devido a lesão, com bola de lamilloE a Dignidade Murray E a Garret Allenrespectivamente, são explorados para servir como substitutos para ele.

Donovan Mitchell Ele anunciou apenas duas horas antes de sua dica de domingo que também não jogaria, devido a uma doença respiratória superior que o impedia de participar de qualquer coisa no sábado e, finalmente, do próprio All-Star Game. Chris PaulEnquanto isso, ele perderá as próximas seis a oito semanas, pelo menos, depois de sofrer uma fratura por avulsão do polegar direito na vitória de quarta-feira sobre o Houston Rockets. No entanto, apesar dessa lesão, Paul jogou por pouco mais de dois minutos no primeiro quarto do jogo de domingo, perdendo seu único arremesso (layup esquerdo) antes de ficar de fora a noite toda.

A equipe de LeBron melhorou para 5-0 desde que a NBA se afastou do formato tradicional Leste-Oeste para o All-Star Game em 2018 e, em vez disso, adotou a configuração atual de obter os melhores votos de cada uma das equipes de draft da conferência do restante do jogo. 22 participantes.

Mas o fervor competitivo que durou até o último gongo resumiu como a mudança de formato deu nova vida ao evento.

“Acho que sim”, disse o técnico do Suns, Monty Williams, que treinou a equipe de LeBron, após o jogo, quando perguntado se a nova fórmula funcionava. “Acho que mesmo antes do último período há um nível de competição que você nunca viu antes.

“Os caras querem ganhar o quarto. Eles querem mudar suas vidas com esse dinheiro. E estamos nos ralis, estamos falando sobre ganhar o quarto, não estamos vencendo, e no quarto quarto, isso é basquete da NBA, e você tem o melhor dos melhores nele.”

“Você olha para o quarteirão de Jarrett em Joel, que foi o horário nobre, Giannis roubando, LeBron arremessado. Steve faz 50. Você não joga assim se estiver andando por aí.”