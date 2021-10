1 morte, 2 hospitalizados após o surto do legionário no condado de Nassau

Dez pessoas foram hospitalizadas com a doença do legionário em um raio de um quilômetro da Wattage Street e da Old Jerusalem Road.

Uma pessoa morreu e outras duas permanecem no hospital. Sete pessoas receberam alta do hospital.

Moradores dizem ao News 12 que estão preocupados e esperam que o Ministério da Saúde divulgue mais informações.

A residente de Wantage, Christine Schlendorf, diz que gostaria de saber de onde ela veio.

“Quero saber de onde vem a poluição ou de onde realmente veio”, diz Schlendorf. “É com isso que vou me preocupar.”

Autoridades de saúde dizem que estão investigando a fonte, mas não é do abastecimento da companhia de água da área e não está relacionado a escolas próximas.

O Departamento de Saúde diz que foi em algum momento de outubro quando ocorreu a missa. A idade das pessoas afetadas no bloco variou de 35 a 96 anos.

Os legionários são considerados um tipo grave de pneumonia. Pode ser transmitido quando você inala spray ou vapor contendo bactérias e é mais comum em torneiras, chuveiros e fontes.

O comissário de saúde de Nassau, Dr. Lawrence Eisenstein, diz que as equipes de saúde ambiental irão inspecionar os sistemas de ar condicionado em grandes edifícios e verificar as fontes decorativas em frente às lojas, jardins de irrigação e piscinas.

“Esses são os tipos de fontes de água que podem lançar névoa no ar”, diz Eisenstein.

de acordo com Site do Departamento de Saúde do Condado de Nassau Pessoas com alto risco de desenvolver a doença são “pessoas com 50 anos ou mais, ex-fumantes, aqueles com doença pulmonar crônica, aqueles com sistema imunológico comprometido e pessoas que tomam medicamentos imunossupressores.”