Um consultor da NASA se demite depois que um pedido para alterar o nome do Telescópio James Webb foi negado

Um consultor da NASA escreveu uma carta carta aberta na terça-feira sobre por que eles decidiram renunciar depois que a agência rejeitou um pedido para mudar o nome do Telescópio Espacial James Webb.

Lucianne Walkowicz, uma não-binária, escreveu que estava renunciando “porque o tratamento da NASA às questões relacionadas a James Webb como uma opção para nomear sua próxima missão principal tornou a farsa disso [NASA Astrophysics Advisory] Um comitê.”

A carta também foi enviada ao Comitê Consultivo de Astrofísica da NASA.

Uma petição circulou no início deste ano pedindo uma mudança de nome para o Telescópio Espacial James Webb. O telescópio tem o nome do ex-administrador da NASA James Webb, que também ocupou um cargo sênior no Departamento de Estado. Os críticos dizem que isso permitiu que funcionários federais gays e lésbicas fossem demitidos, incluindo no caso de Clifford Norton, que trabalhava para a NASA, NPR. Relatado.

Os esforços para mudar o nome não tiveram sucesso, com a NASA dizendo ao NPR que depois de investigar o problema, o nome do telescópio não seria renomeado.

“Não encontramos nenhuma evidência neste momento que exija uma mudança de nome para o Telescópio Espacial James Webb,” Administrador da NASA Bill NelsonClarence (Bill) William Nelson NASA não renomeará James Webb Space Telescope apesar da controvérsia FAA revela um novo sistema para reduzir o tempo de pista, a tecnologia é fácil, mas a política é difícil para o sistema de pouso humano On NASA’s Moon More Ele disse a agências de notícias de rádio.

Walkowicz – Quem tem Um asteróide com o nome deles – Ele disse que a resposta da agência de não considerar a mudança do nome “envia uma mensagem clara sobre a posição da NASA sobre os direitos dos astrônomos queer. Também me diz claramente que a NASA não vale meu tempo”.

“Depois do último ano e meio, vivenciamos não apenas a pandemia, mas também a luta nacional com questões de racismo e direitos humanos. É surpreendente que a NASA tenha tão poucos insights sobre seu envolvimento na repressão sistêmica”, acrescentaram em sua carta. O que significa, por exemplo, para a sede da NASA renomear seu título para “O Método das Figuras Ocultas”, quando a própria NASA escondeu os personagens de Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson para começar? ”

Hill entrou em contato com a NASA para comentar.