Zelensky declara “vitória” quando a União Europeia concorda em abrir negociações de adesão para a Ucrânia Notícias da UE

O presidente Volodymyr Zelensky saudou uma “vitória” para a Ucrânia e a Europa depois que os líderes da UE concordaram em abrir negociações de adesão com Kiev, mas o clima piorou poucas horas depois, depois que a Hungria cumpriu as ameaças de bloquear planos para direcionar ajuda financeira vital à Ucrânia.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anfitrião da cimeira em Bruxelas, anunciou o acordo alcançado na quinta-feira sobre as negociações de adesão numa publicação nas redes sociais, chamando-o de “sinal claro de esperança para o seu povo e para o nosso continente”.

Zelensky saudou a decisão, chamando-a de “vitória para a Ucrânia”. Uma vitória para toda a Europa. “Uma vitória que motiva, inspira e fortalece”, disse ele em postagem no site do X.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que foi “uma decisão estratégica e um dia que permanecerá gravado na história da nossa União”.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse: “Estes países pertencem à família europeia”.

A União Europeia também concordou em iniciar conversações com a Moldávia e em conceder à Geórgia o estatuto de candidata à adesão à UE. Michel disse que também apresentaria uma proposta de adesão à UE por outro país promissor – a Bósnia e Herzegovina – assim que atingir o “grau necessário de conformidade” com os padrões.

Hungria bloqueia financiamento

Mas o ânimo do público azedou nas primeiras horas de sexta-feira, depois de o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, um aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado que tinha bloqueado uma proposta de reforma do orçamento da UE para incluir 50 mil milhões de euros (54 mil milhões de dólares) em ajuda financeira. . Ajuda a Kiev enquanto este luta para expulsar as forças russas do seu território.

Durante semanas, Orbán prometeu bloquear o acordo de adesão e de financiamento, que ele alegou não ser do interesse da Hungria ou da União Europeia.

Embora Orbán tenha concordado em não estar na sala de votação dos membros – permitindo-lhe passar – eles não conseguiram superar a sua resistência à proposta orçamental de Michel.

“A Ucrânia não ficará sem dinheiro nas próximas semanas”, disse o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, aos jornalistas ao sair das conversações. Ele acrescentou: “Estou bastante confiante de que poderemos chegar a um acordo no início do próximo ano e estamos pensando no final de janeiro”.

No entanto, Orban disse na sexta-feira aos húngaros numa entrevista à rádio estatal que Budapeste ainda pode pôr fim às negociações de adesão da Ucrânia e que não concordaria com o pacote de financiamento a menos que Bruxelas libertasse milhares de milhões de euros para a Hungria que tinha congelado. Por causa de preocupações com o Estado de direito.

Acredita-se que Orban esteja a complicar os esforços da UE para ajudar a Ucrânia, não só porque é próximo do Presidente russo, Vladimir Putin, mas também como forma de forçar Bruxelas a libertar fundos congelados, totalizando mais de 30 mil milhões de euros (32,8 mil milhões de dólares). ).

O líder húngaro iliberal sublinhou que as conversações de adesão seriam longas e complexas e criticou a “má decisão” de convidar a Ucrânia a iniciar o processo.

Acrescentou: “A Hungria não tem qualquer responsabilidade por isto. Podemos parar este processo mais tarde e, se necessário, pisaremos nos travões e o Parlamento húngaro tomará a decisão final.”

Ele também pareceu estabelecer uma compensação clara em termos de financiamento.

“Sempre disse que se alguém quiser alterar a lei orçamental, e quiser fazê-lo por várias razões, esta é uma grande oportunidade para a Hungria deixar claro que deve receber o que merece. Nem metade, depois um quarto, mas sim deveria ficar com tudo”, disse Orbán.

Zelensky está a trabalhar para reunir o apoio dos aliados ao seu país, entre receios de que o seu apoio possa diminuir.

No início desta semana, ele viajou para os Estados Unidos, onde esperava convencer os legisladores republicanos a aprovarem milhares de milhões de dólares em novos financiamentos, que bloquearam no Congresso.

O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou que a sua recusa em apoiar novos gastos era do interesse de Putin.

“Unidos e prontos”

A Ucrânia lançou a sua candidatura para se tornar parte da União Europeia depois de Moscovo ter iniciado a sua invasão em grande escala em Fevereiro de 2022 e ter sido oficialmente seleccionada como candidata à adesão em Junho desse ano.

A ex-república soviética e vizinha Moldávia candidatou-se ao mesmo tempo que a Ucrânia.

A guerra na Ucrânia deu nova vida à vacilante tentativa da União Europeia de obter novos membros, à medida que o bloco procura manter sob controlo a influência russa e chinesa.

Em Junho de 2022, a Comissão Europeia estabeleceu sete marcos de reforma a serem concluídos por Kiev, incluindo o combate à corrupção e a redução do poder dos oligarcas, antes do início das conversações.

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, disse que a decisão da UE na quinta-feira mostrou que “aprecia muito as reformas que empreendemos nos últimos anos e a implementação de todas as recomendações da Comissão Europeia”.

“Há um caminho difícil pela frente. Estamos unidos e prontos.”

As negociações em si provavelmente levarão anos.

Os tratados da UE obrigam os membros a ajudar outro Estado da UE “por todos os meios possíveis” que seja vítima de agressão armada no seu território. Se a Ucrânia se tornar membro da União Europeia enquanto a guerra com a Rússia continuar, os países da UE devem respeitar isso.

A UE também ganharia novas e longas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia, com implicações para a segurança, a migração e a defesa.