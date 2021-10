Zalmay Khalilzad: enviado dos EUA ao Afeganistão deixa o cargo após evacuação caótica

O embaixador Zalmay Khalilzad será substituído por seu vice, Tom West, que liderou a política afegã para a equipe de transição presidencial de Biden e trabalhou em estreita colaboração com Khalilzad durante meses.

“Com a saída do Representante Especial para Reconciliação Afegã, Zalmay Khalilzad, de seu cargo, expresso minha gratidão por suas décadas de serviço ao povo americano”, disse o secretário de Estado Tony Blinken em um comunicado. Thomas West, que anteriormente atuou como Representante Especial Adjunto, será o Representante Especial para o Afeganistão.

A CNN noticiou na segunda-feira que o governo Biden deve anunciar a saída de Khalilzad. Em uma carta para Blinken obtida pela CNN, Khalilzad disse que decidiu que era o momento certo para renunciar “em um momento em que entramos em uma nova fase em nossa política para o Afeganistão”.

“Os acordos políticos entre o governo afegão e o Talibã não foram adiante como esperado. As razões para isso são muito complexas e compartilharei minhas idéias nos próximos dias e semanas após deixar o serviço governamental”, escreveu Khalilzad na carta. Está datado de segunda-feira.

A CNN entrou em contato com Khalilzad para comentar.

Khalilzad serviu sob a presidência Donald Trump Joe Biden Como Representante Especial para a Reconciliação no Afeganistão. Khalilzad, um diplomata veterano conhecido nos círculos de política externa, também serviu como embaixador dos Estados Unidos no Iraque e nas Nações Unidas.

Khalilzad liderou conversações com o Taleban no Catar que resultaram no acordo de Doha com o governo Trump para retirar completamente as forças dos EUA até maio de 2021, um papel que atraiu um escrutínio significativo. Em 2019, o então conselheiro de segurança nacional afegão Hamdullah Mohib Khalilzad o acusou de ser fora do ganho político pessoal Em vez de fazer as pazes.

“Ele exclui e isola um aliado e um parceiro muito confiável”, disse Moheeb sobre Khalilzad na época.

Durante essas negociações, Nazeer Khalilzad foi o cofundador do Talibã, Abdul Ghani Baradar, que foi recentemente nomeado vice-primeiro-ministro afegão em exercício. Às vezes, o relacionamento de Khalilzad era controverso com funcionários do governo afegão, que o viam como favorável ao Taleban. As profundas relações pessoais de Khalilzad com o Afeganistão, onde nasceu, e sua abordagem liberal nas negociações também foram consideradas controversas por alguns e eficazes por outros.

Mas o governo Biden pediu a Khalilzad que permaneça no cargo após a vitória eleitoral de Biden, embora o novo governo tenha, tradicionalmente, substituído funcionários nomeados politicamente por sua própria equipe, especialmente em questões de política externa de tal importância.

Com o prazo de maio se aproximando, Biden anunciou que todas as forças estariam acabadas no 20º aniversário de 11 de setembro.

A fonte disse em seu briefing que Khalilzad deveria partir em maio, mas concordou em ficar mais tempo do que o planejado originalmente.

Seu vice, West, esteve na ativa, viajando no início deste mês a Doha, no primeiro encontro cara a cara com o Taleban desde a saída da América. Onde controle do país Os talibãs foram acusados ​​de graves abusos dos direitos humanos, incluindo o assassinato ilegal de 13 membros da comunidade minoritária xiita Hazara. O sistema de saúde do Afeganistão entrou em colapso e há uma grave escassez de alimentos.

West acompanhou o vice-diretor da CIA David Cohen nessa viagem e também estava em uma viagem anterior no final de agosto para Cabul com o diretor da CIA Bill Burns para se encontrar com o líder Talibã em Cabul, de acordo com uma das fontes.

O Departamento de Estado dos EUA descreveu as recentes conversas com representantes do Taleban como “francas e profissionais”, enfatizando que o Taleban “será julgado por suas ações, não apenas por suas palavras”.

“A delegação dos EUA se concentrou em questões de segurança e terrorismo, passagem segura para cidadãos dos EUA, outros cidadãos estrangeiros e nossos parceiros afegãos, bem como em direitos humanos, incluindo a participação efetiva de mulheres e meninas em todos os aspectos da sociedade afegã,” Recitação do Ministério das Relações Exteriores Ele disse no início deste mês. Os dois lados também discutiram a forte ajuda humanitária dos EUA, diretamente ao povo afegão.

“Tivemos uma discussão detalhada com a delegação dos EUA em Doha”, disse o porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, a repórteres.

Desde que o Taleban assumiu o controle do Afeganistão, o Departamento de Estado se recusou a revelar detalhes dos planos de Khalilzad. No mês passado, um porta-voz de Ned Price reconheceu o retorno de Khalilzad de Doha aos Estados Unidos e observou que agora há uma missão diplomática dos EUA no Afeganistão no Qatar liderada por outro diplomata sênior.

Esta história e manchete foram atualizadas com informações adicionais na segunda-feira.