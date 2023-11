“Wish” da Disney decepciona, “Napoleão” supera expectativas

A Disney pode precisar encontrar outra estrela para desejar.

Esperava-se que “Wish”, a mais recente aventura animada do estúdio, liderasse as bilheterias no feriado de Ação de Graças. Em vez disso, as vendas de ingressos ficaram aquém das expectativas, com US$ 19,5 milhões no fim de semana tradicional e US$ 31,7 milhões no período de cinco dias, caindo para o terceiro lugar, atrás de “The Ballad of Songbirds and Snakes” e “Ridley”, da Lionsgate. O épico histórico de Scott, “Napoleão”.

No fim de semana, o musical “Wish” deveria arrecadar US$ 35 milhões no fim de semana tradicional e US$ 45 milhões a US$ 50 milhões nos primeiros cinco dias de lançamento. A venda de ingressos não foi como Tão desastroso quanto o fracasso de 2022, “Strange World” (US$ 12 milhões em seu fim de semana tradicional e US$ 18 milhões em seus cinco dias), mas nem de longe o “Encanto” de 2021, que abriu para US$ 40,3 em seus cinco dias. O primeiro foi quando Covid estava mantendo as famílias em casa. Isso está muito longe dos lançamentos pré-pandêmicos do Dia de Ação de Graças da Disney, como “Frozen II” de 2019 (US$ 123,7 milhões), “Ralph Breaks the Internet” de 2018 (US$ 84,6 milhões) e “Coco” de 2017 (US$ 71 milhões de dólares).

“Wish” também somou US$ 17,3 milhões nas bilheterias internacionais, estreando em apenas 27 mercados (cerca de 40% de sua presença final no exterior), elevando seu total global para US$ 49 milhões. A recepção inicialmente fraca do filme destaca a escassez de magia na Disney, que já foi uma força intocável nas bilheterias. A maior parte da programação do estúdio para 2023, com exceção de “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, teve um desempenho significativamente inferior em suas exibições teatrais. É um problema porque os filmes da Disney são caros, normalmente custando cerca de US$ 200 milhões (e isso sem incluir as despesas globais de marketing).

No caso de “Wish”, a Disney espera que o filme para a família permaneça forte durante a movimentada temporada de férias, assim como “Elemental” neste verão, que terminou muito mais forte do que o esperado em um fim de semana de estreia decepcionante. “Wish” tem um enorme orçamento de produção de US$ 200 milhões e precisa mostrar o mesmo tipo de resistência para justificar seu preço. Ajuda o fato de os espectadores, ao contrário dos críticos, parecerem gostar de “Wish”, que ganhou um “A-” no CinemaScore. A história, que conta com música original e vozes de Ariana DeBose e Chris Pine, segue uma jovem chamada Asha que tenta salvar o reino de fantasia de Rosas das trevas.

“Napoleão”, um épico de guerra de US$ 200 milhões, estrelado por Joaquin Phoenix como o notório governador francês, estreou em segundo lugar, com US$ 21 milhões acima do esperado durante o fim de semana tradicional e uma arrecadação de US$ 32,5 milhões nos primeiros cinco dias de seu lançamento. Globalmente, “Napoleão” arrecadou US$ 78,8 milhões.

Embora “Napoleão” tenha superado “Wish” nas bilheterias nacionais, os analistas não foram muito duros com o desempenho inicial. Isso ocorre em parte porque “Napoleão” apresenta uma demanda mais forte para os espectadores. É uma peça censurada (sobre um comandante militar falecido há muito tempo) destinada ao público adulto e tem aproximadamente 2 horas e 40 minutos de duração. Não é exatamente divertido para toda a família.

Um estúdio tradicional não ficaria feliz com a economia de “Napoleão” (para dizer o mínimo). O mesmo vale para “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, que também custou à Apple US$ 200 milhões e arrecadou US$ 151 milhões em todo o mundo.

Davi A diz: “Mesmo que as bilheterias tenham começado bem, o custo de produção é enorme”, disse Gross, que dirige a empresa de consultoria cinematográfica Franchise Entertainment Research.

Mas a Apple, uma das empresas mais ricas do mundo, não está muito preocupada com os lucros e perdas dos seus filmes (por enquanto). Ela está lançando esses filmes de grande orçamento nos cinemas (“Napoleão” está sendo distribuído pela Sony Pictures) com grande agitação quando eles finalmente forem lançados na Apple TV+, concorrente da empresa para Netflix e Disney+. Isso não quer dizer que a Apple, que estreia com “Argylle” de Matthew Vaughn na tela grande em 2024 pela Universal Pictures, não mudará de opinião quando se trata de dólares de bilheteria.

Com “Wish” e “Napoleon” começando sem brilho, o campeão do fim de semana passado “Jogos Vorazes: Balada de Pássaros e Cobras” saiu vitorioso mais uma vez. A prequela, estrelada por Rachel Ziegler e Tom Blythe em uma aventura de ação ambientada décadas antes da chegada de Katniss Everdeen, arrecadou US$ 28,8 milhões no fim de semana e US$ 42 milhões desde quarta-feira. Arrecadou US$ 98,3 milhões na América do Norte e quase US$ 200 milhões em todo o mundo.

O retorno da Lionsgate a Panem não foi tão lucrativo quanto a série original, mas a prequela custou US$ 100 milhões, por isso está em boa posição para sua exibição teatral. Embora The Ballad of Songbirds and Snakes, baseado no livro de Suzanne Collins de 2020, tenha sido comercializado como um filme independente dentro do universo dos Jogos Vorazes, É justo supor que o estúdio espera revisitar o mundo distópico em futuras sequências e spin-offs.

“O filme abriu uma série infinita de possibilidades para Susan explorar [Lionsgate] “Eu poderia aceitar”, disse Adam Fogelson, vice-presidente sênior do Lionsgate Motion Picture Group, após o lançamento do filme.

“Trolls Band Together”, produzido pela Universal e DreamWorks Animation, ficou em quarto lugar, com receitas de US$ 17,5 milhões no fim de semana e US$ 25,3 milhões desde quarta-feira. A trilogia de animação, que arrecadou US$ 64,4 milhões até o momento, provavelmente diminuiu o apelo de “Wish”, já que os filmes voltados para crianças tinham como alvo o mesmo grupo demográfico. Trolls 3 arrecadou US$ 145 milhões em todo o mundo após duas semanas de lançamento e custou relativamente econômicos US$ 95 milhões para ser produzido.

“Thanksgiving”, produzido pela Sony, ficou em quinto lugar, arrecadando US$ 7,1 milhões no fim de semana e US$ 11,1 milhões em cinco dias. O filme sangrento e classificado como R arrecadou US$ 24 milhões até agora, o que não é ruim, considerando que custou apenas US$ 15 milhões para ser produzido.

Em outros lugares, “As Maravilhas”, da Disney, caiu para o sexto lugar, com US$ 6,4 milhões no fim de semana e US$ 9,2 milhões desde quarta-feira. A mais recente aventura de quadrinhos do Universo Cinematográfico Marvel arrecadou US$ 76 milhões na América do Norte e US$ 187 milhões em todo o mundo até o momento. Nesse ritmo, não chegaria nem perto de corresponder Fim de semana de abertura do que seu antecessor, “Capitã Marvel” de 2019 (US$ 153 milhões), quando sai dos cinemas nos Estados Unidos e no Canadá. O pior é que parece ser o primeiro filme do MCU a não atingir US$ 100 milhões nas bilheterias nacionais.

Em um feito assustador de bilheteria, “Cinco Noites no Freddy’s” se tornou o lançamento de maior bilheteria de Blumhouse de todos os tempos, com US$ 283,1 milhões, superando a contagem mundial do thriller de M. Night Shyamalan de 2016, “Split” (US$ 278,7 milhões).

No geral, este período de Ação de Graças rendeu US$ 172 milhões em vendas de ingressos, o maior número desde que a pandemia derrubou o negócio do cinema. Mas ficou aquém do nível pré-coronavírus, quando as receitas ultrapassavam regularmente os 250 milhões de dólares. O pico das férias ocorreu em 2018, quando “Ralph Breaks the Internet”, da Disney, e “Creed II”, drama esportivo liderado por Michael B. Jordan, levaram as bilheterias a US$ 325,6 milhões.

“Embora o período do Dia de Ação de Graças seja inferior ao da era pré-2020, os resultados desta semana são encorajadores para os cinemas que se aproximam do final do ano”, diz Paul Dergarabedian, analista sênior da Comscore.