WhatsApp reduz seu limite de idade

O aplicativo, que pertence à maior empresa de redes sociais Metta, disse que as mudanças estão sendo feitas para garantir que o limite mínimo de idade seja o mesmo em todos os lugares.

A Lei dos Serviços Digitais (DSA) e a Lei dos Mercados Digitais (DMA), duas novas regras da UE, levaram o WhatsApp a atualizar os seus Termos de Serviço e Política de Privacidade.

Ele detalha suas políticas e diretrizes, que especificam o que é ou não permitido no WhatsApp em seus termos de serviço.

Ele fornecerá informações sobre a regulamentação mais recente da UE que permite aos usuários enviar mensagens para aplicativos de terceiros compatíveis usando o WhatsApp.

Os usuários na União Europeia serão agora protegidos pela estrutura de privacidade de dados recentemente estabelecida entre a UE e os EUA devido às alterações feitas nos protocolos internacionais de transferência de dados do aplicativo.

A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC) multou no ano passado a Meta em 1,2 mil milhões de euros por violações relacionadas com a transferência de dados pessoais da UE para os EUA. Os negócios resistem à decisão.

O WhatsApp anunciou hoje que ‘Canais’ dará aos usuários mais detalhes sobre denúncias e julgamento de conteúdo.

“Essas atualizações para usuários na região europeia não alteram nosso compromisso com a privacidade do usuário e não expandem qualquer compartilhamento de dados ao enviar mensagens a outros usuários do WhatsApp”, disse um representante do WhatsApp.

“Não importa onde você esteja no mundo, protegemos todas as mensagens privadas com criptografia de ponta a ponta, o que significa que ninguém, nem mesmo o WhatsApp, pode lê-las ou ouvi-las”, disseram.