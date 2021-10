Web Summit: O maior evento global de tecnologia a ser realizado em Lisboa, Portugal

Lançado em 07 de outubro de 2021.

Descrito como o maior e mais importante evento de tecnologia do mundo e o maior evento de tecnologia da Europa, o Web Summit será realizado novamente em Lisboa, de 1 a 4 de novembro de 2021.

O primeiro-ministro português, Antonio Costa, será o orador principal, com cerca de 40.000 pessoas de mais de 160 países esperadas na Altis Arena em Lisboa, onde o evento teve lugar em anos anteriores.

Este ano, cerca de 1.000 caixas de som Cerca de 1.300 start-ups já estão fazendo fila para assistir ao show online ao vivo no ano passado devido à infecção pelo vírus corona. Mais de 100.000 pessoas participaram do evento online no ano passado.

Os organizadores estão a trabalhar com as autoridades portuguesas para garantir o cumprimento de todos os regulamentos de saúde, como um certificado de vacinação de evento individual ou um teste COVID-19 negativo.

Atualmente, Portugal, um dos países mais vacinados do mundo, vacinou totalmente cerca de 85% da sua população e removeu todas as restrições Covit-19 restantes a partir de 1 de outubro.

A conferência internacional anual contará com formuladores de políticas e principais especialistas de campo para discutir o futuro da tecnologia, incluindo a comissária da UE Margaret Wester, Amy Bohler, Brad Smith, o presidente da Microsoft, Brad Smitha e grandes nomes da indústria. Como Reddit, Amazon e Tinder.

Outros participantes variam de empresas Fortune 500 a pequenas empresas de tecnologia e incluem CEOs e fundadores de start-ups, bem como profissionais de uma ampla gama de tecnologia global e indústrias relacionadas.

Fundado em 2009 por Body Cosgrave, David Kelly e Dyer Hickey, originalmente conhecido como ‘Dublin Web Summit’, o World Web Summit será realizado anualmente na Irlanda durante 10 anos em 2016, antes de seguir para Lisboa.

Segundo o acordo, o governo português espera pagar aos organizadores da cúpula pela web 11 milhões (US $ 12,6 milhões) por ano, aumentar o número de participantes e gerar mais receita para a economia do país. O acordo força a cúpula da web a pagar a Portugal 3 3 bilhões (US $ 3,5 bilhões) se decidir deixar o país há 10 anos.

Os organizadores estimam que cada evento irá gerar $ 300 milhões ($ 347 milhões) em receitas ao promover empresas portuguesas e portuguesas no cenário global, especialmente startups de tecnologia.

De acordo com Inc., o evento foi descrito como “a maior conferência de tecnologia do mundo”; Segundo a Forbes, “a melhor conferência de tecnologia do planeta”; “Davos para os Geeks”, de acordo com a Bloomberg; E as “Olimpíadas de Tecnologia”, segundo o Politico.

Web Summit Espera-se que os participantes iniciais se encontrem com os principais investidores de campo, incluindo Reshma Sohoni da Seat Camp, Jeff Lewis da Petrak, Mosaic Ventures Benedict Evans e Felicis Ventures Wesley Chan.

PAJ / Staff