Vizio concorda em pagar US$ 3 milhões por alegações de taxas de atualização supostamente “falsas”

Se você comprou uma TV Vizio na Califórnia depois de 30 de abril de 2014, a Vizio pode estar lhe devendo algum dinheiro. A empresa concordou em pagar US$ 3 milhões depois que uma ação coletiva de 2018 alegou que seu marketing de taxas de atualização “efetivas” de 120 Hz e 240 Hz era “falso e enganoso”. Vizio nega ter feito algo errado. Com base no acordo . O prazo para registrar reclamações é 30 de março do próximo ano e requer algum tipo de comprovante de propriedade, incluindo comprovante de compra ou número de série, para se qualificar.

Além de pagar as reivindicações verificadas, a Vizio “cessará as práticas de publicidade” e “fornecerá serviços aprimorados e uma garantia limitada de um ano a todos os membros da classe de liquidação”. De acordo com detalhes do site Preparando-se para registrar reclamações. Forma longa perceber Afirma que as reivindicações abrangerão qualquer TV a partir de 30 de abril de 2014 até a aprovação final do acordo, que está prevista para 20 de junho de 2024.