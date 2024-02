Very Large Telescope captura fotos impressionantes do núcleo estrelado da Via Láctea (imagem)

Uma nova imagem obtida pelo Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul (ESO) captura a abundante região de formação estelar no centro da Via Láctea.

O VLT, localizado no deserto chileno do Atacama, capturou uma imagem infravermelha de uma região chamada Sagitário C (Sgr C), localizada a cerca de 300 anos-luz da Terra. via Láctea buraco negro supermassivo central, Sagitário A* . Sgr C é o lar de centenas de milhares de estrelas, um grande número das quais são visíveis na imagem recém-divulgada.

“O centro da Via Láctea é a região de formação estelar mais prolífica de toda a galáxia”, disseram responsáveis ​​do Observatório Europeu do Sul. uma permissão A nova imagem será divulgada no dia 12 de fevereiro. “No entanto, os astrónomos encontraram apenas uma fração das estrelas jovens que esperavam aqui.”

Além disso estrelas Acredita-se que seus nascimentos estejam localizados nesta região, que é um prolífico berçário estelar. No entanto, nuvens de poeira e gás bloqueiam a luz das estrelas e obscurecem a nossa visão, de acordo com o comunicado.

“Existem evidências ‘fósseis’ de que nasceram muito mais estrelas no passado recente do que realmente vemos”, disseram responsáveis ​​do ESO no comunicado. “Isso porque olhando para o centro galáxia “Não é uma tarefa fácil.”

Utilizando a câmara infravermelha HAWK-I instalada no VLT, os astrónomos conseguiram observar através destas nuvens os aglomerados estelares densamente compactados em Sgr C. Os dados do VLT revelaram uma composição química que aponta para esta região da galáxia. via Láctea Um candidato promissor para hospedar estrelas recém-formadas.