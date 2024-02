Vencedores, resultados ao vivo, reações e destaques de 19 de fevereiro

Poucos dias antes da WWE ir para Perth, Austrália, para Eliminating Chamber, eles entregaram um episódio fantástico do Raw, encabeçado por um evento principal ao vivo digno de um evento principal entre Cody Rhodes e Drew McIntyre.

O American Nightmare manteve o ímpeto ao seu lado e derrotou o escocês, ou McIntyre deixou sua marca antes da luta masculina Elimination Chamber no sábado, quando terá a chance de vencer o World Heavyweight Championship na WrestleMania 40?

Descubra a resposta para isso e muito mais com esta recapitulação do episódio de 19 de fevereiro do evento principal da WWE.

Anunciado anteriormente para o show de segunda-feira:

Cody Rhodes x Drew McIntyre

DIY, The Miz e R-Truth vs. The Judgment Day (Finn Balor, Damian Priest, JD McDonagh e Dominik Mysterio)

Campeonato Intercontinental: Jey Uso x Gunther (c)

Qualificatória Battle Royale para Last Chance Chamber: Mishin x Alba Fire x Zelina Vega x Shayna Baszler x Zoe Stark

Chad Gable x Ivar

Cody Rhodes e Drew McIntyre derrubaram a casa no topo do show de segunda-feira, começando com uma partida forte.

A ação de ida e volta definiu a partida, com nenhum dos jogadores ganhando vantagem sustentada durante a maior parte dela. O American Nightmare e o Scottish Warrior trocaram movimentos, golpes e tackles distintos entre si, não permitindo que o outro desferisse o golpe final que decidiu o resultado.

Em vez disso, seria a interferência de Jimmy Uso quem distraiu o árbitro e permitiu que Solo Sekoa derrubasse Rhodes com um Samoan Spike, fazendo o vencedor do Royal Rumble de 2024 avançar para o Claymore, onde McIntyre marcou a vitória.

A finalização foi logo após a WrestleMania 39, quando Sequa saiu da multidão vestida de preto e acertou um Samoan Spike para custar a Rhodes a partida contra Roman Reigns. Foi um bom retorno de chamada que serviu como um jogo mental de The Bloodline para o homem que arruinou os planos para um evento principal épico para o show deste ano.

McIntyre parecia em conflito enquanto observava The Bloodline intervir em seu nome, relembrando sua amargura desde o envolvimento deles em sua derrota indiscutível no Campeonato Universal da WWE para Reigns no Clash at the Castle em setembro de 2022.

Os eventos fantásticos e as histórias avançadas ajudaram a aumentar o nível de abertura do programa. Excelente material aqui de todos os envolvidos e, o mais importante, fez sentido dentro dos limites de tudo o que já sabemos.

um resultado

McIntyre derrotou Rhodes

grau

B+

Momentos-chave e conclusões

Um ótimo pacote de vídeos preparou o cenário para a partida entre as entradas. Um toque bacana, assim como as notas que acompanham os esquetes de superestrelas, como McIntyre em busca de sua segunda vitória na Câmara de Eliminação.

Desde os olhares no início da partida até a iluminação, o trabalho de câmera e a multidão entusiasmada, parecia um evento especial ao vivo desde o início.

Rhodes mostrou grande força, atirando em determinado ponto e exigindo que McIntyre levasse a luta até ele.

Nos bastidores, enquanto The Beloved cuidava de seus ferimentos, Seth Rollins apareceu. Ele não disse nada, mas ficou claro que estava lembrando a Rhodes que eles tinham que ficar juntos contra a Dinastia.

Participantes: Shayna Baszler, Zoe Stark, Raquel Rodriguez, Xia Li, Valhalla, Tegan Nox, Natalya, Indi Hartwell, Candice LeRae, Maxine Dupri, Ivy Nile, Electra Lopez, B-Fab, Katana Chance, Mission, Zelina Vega, Chelsea Green . E Ilha Fajro e Alba Fire

A sexta e última participação na partida Elimination Chamber feminina foi marcada para segunda-feira à noite, quando Rodriguez retornou e descontou sua passagem para Perth, na Austrália, com uma batalha real vitoriosa.

Rodriguez superou a frente unida de Baszler e Stark, eliminando-os respectivamente para conseguir a vitória.

O jogo Battle Royal foi divertido, com um monte de histórias diferentes desenvolvidas ou exploradas ao longo do tempo de execução. O falso final no final, com Greene saindo de baixo do ringue, apenas para ver seu ataque furtivo a Rodriguez falhar miseravelmente quando ela foi jogada no chão, também foi muito divertido.

Rodriguez é certamente a opção menos interessante para vencer, mas a grande recuperação e domínio dentro da equipe deveriam ter sido prova suficiente de que essa era a direção que a equipe criativa estava tomando.

Voltando ou não, ela não tem chance no sábado, com Becky Lynch ainda considerada a favorita para sair com a disputa pelo título garantida.

um resultado

Rodríguez venceu

grau

B

Momentos-chave e conclusões

Valhalla se livrou de Dupri para continuar essa história.

Vega terminou em grande e Lopez levou uma grande bateria para eliminá-la.

Baszler e Stark impressionaram como equipe, o que tornou a derrota nos playoffs ainda mais confusa.

Antes da partida do Campeonato Mundial Feminino na Elimination Chamber, Rhea Ripley e Nia Jax tiveram uma breve entrevista que não deu em nada.

Um final decepcionante leva à partida mais emocionante do card de sábado.

A partir daí, Jackie Redmond conduziu uma entrevista pré-gravada que fez com R-Truth no início do dia. Mais hilaridade se seguiu quando Truth expressou seu desapontamento por romper seu relacionamento com Doomsday, depois vagou sem rumo com um casaco azul.

brilhe.

grau

D para conhecer Ripley-Jax; Entrevista para a verdade

Momentos-chave e conclusões

A confiança de Jax em sua vitória se baseia unicamente no fato de ela ser mais velha que Ripley.

O equipamento de som conteve a tempestade de Ripley.

Verdade em seu primeiro encontro com The Judgment Day: “Foi especial, como a primeira vez que John Cena experimentou shorts jeans.”

Por um momento, na noite de segunda-feira, parecia que R-Truth iria se vingar de Damian Priest e do Dia do Julgamento. Ele explodiu no final da luta, levando a luta para The Archer of Infamy, enquanto Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, DIY's The Miz, Finn Balor, JD McDonagh e Dominik Mysterio lutaram ao lado do ringue.

Uma tentativa malfadada de trocação foi combatida, e Priest entregou o South of Heaven para a vitória por pinfall.

O concurso também destacou Ciampa, uma carta de oito jogadores de alta energia, mas, em última análise, tratava-se da verdade e de sua busca por vingança. Ele não recebeu naquela noite, graças a um padre atencioso, mas todos os sinais apontam para o fato de que a verdade e o Dia do Julgamento se misturarão novamente em breve, talvez na época da WrestleMania 40.

Afinal, que melhor maneira de se manterem firmes do que levar seus títulos de tags ao palco mais grandioso?

um resultado

Judgment Day derrotou Truth, Miz e DIY

grau

B

Momentos-chave e conclusões

A estrela do UFC Michael Chandler chamou Conor McGregor antes da luta, usando a plataforma da WWE para chamar a atenção para o mundo das artes marciais mistas. Não é uma má ideia, considerando que ambas as empresas estão sob a égide do TKO.

O compromisso de Truth com John Cena por ser seu “herói de infância” é admirável. Ele continua a usar bloqueios de ombro, chutes laterais e o Five Knuckle Shuffle.

O hot tag de Truth incendiou a multidão e levou a um inferno de pop.

Ciampa correu as cordas dentro e fora das curvas pelo que pareceu uma eternidade, conquistando o respeito dos fãs que apreciavam seu cardio.

“16 barrigas se chocando no meio do ringue”, exclamou Pat McAfee após a dupla vitória de Ciampa-Balor.

Becky Lynch sobe ao ringue para o segmento promocional de volta para casa antes da partida Elimination Chamber feminina no sábado.

Ela enfatizou sua necessidade de vencer a luta e desafiar Rhea Ripley pelo Campeonato Mundial Feminino na WrestleMania, o que atraiu Liv Morgan, que lembrou aos fãs sua busca por vingança contra Ripley.

Raquel Rodriguez, Naomi e Tiffany Stratton seguiram o exemplo, disparando contra seus oponentes antes de Bianca Belair explodir o teto do Honda Center.

Antes que uma briga começasse entre as seis mulheres, Nia Jax apareceu e começou a colocar cada uma delas no chão antes de se levantar, uma resposta enfática às afirmações de Ripley de que ela simplesmente não era boa o suficiente para vencê-la.

Este foi um movimento criativo interessante, já que Jax parece uma força absolutamente imparável, mas aconteceu às custas de seis mulheres que tiveram que ser protegidas enquanto competiam para determinar o candidato número 1.

Ele faz isso? verdadeiramente Você está prejudicando algum dos concorrentes da sala? Não, mas em que universo Jax teve que destruir todo o campo sozinha?

grau

C+

Momentos-chave e conclusões

Belair lembrou aos fãs de sua invencibilidade na WrestleMania, que parece estar plantando sementes para eles usarem no futuro.

Morgan disse a Lynch que ela foi a última competidora a derrotar Ripley, acrescentando à ideia de que ela poderia vencer no sábado e marcar uma luta pelo título de simples para ter a chance de vingar a lesão no ombro que a deixou de lado por seis meses.

A rivalidade de meses entre Alpha Academy e The Viking Raiders continuou na segunda-feira em ação de simples, com Chad Gable enfrentando Ivar.

A luta foi muito boa, como tem acontecido ultimamente com a ação dentro do ringue, com Gable lutando por baixo. Ele absorveu tudo o que seu oponente maior, maior e mais forte jogou contra ele e se recuperou, aproveitando a oportunidade apresentada pelo salto lunar perdido de Ivar.

Um suplex alemão, moonsault e uma chave de tornozelo encerraram a disputa e valeram a vitória a Gable.

Ambos os homens muitas vezes passam despercebidos e são candidatos ao reconhecimento de Superstar mais subestimado.

um resultado

Gable derrotou Ivar

grau

B

Momentos-chave e conclusões

A lateral de Ivar bateu a coluna de Gable primeiro no guarda-corpo do cronômetro.

Gable provocou o suplex alemão repetidas vezes, eventualmente pagando por isso com um que emocionou o público.

O babyface fez uma transição perfeita do pinfall para o Ankle Lock, em um ótimo exemplo de sua fluidez como competidor.

Gunther manteve por pouco o Campeonato Intercontinental contra Jey Uso na luta principal do show de segunda-feira, não porque ganhou, mas porque Jimmy Uso fez questão de fazer acontecer.

No final da competição, Jay disparou cinco lanças seguidas, tirando o fôlego do campeão. A partir daí, ele adicionou um respingo da corda superior, apenas para o sino tocar prematuramente.

Foi Jimmy quem impediu seu irmão de alcançar a glória de simples na forma do título de IC. Jey teria outra chance, mas optou por eliminar seu irmão ao lado do ringue, apenas para outra tentativa de splash ser recebido com joelhadas por Gunter, que o rolou para a vitória.

Após a luta, Jimmy agrediu Jay com vários respingos para encerrar o show.

E com isso, parece que estamos caminhando para uma batalha entre irmãos na WrestleMania 40.

A partida em si foi ótima e os melhores singles de Jay até agora. Ela conquistou seu lugar na luta principal desta transmissão.

um resultado

Gunther derrotou Uso para reter

grau

a

Momentos-chave e conclusões

McAfee parou quando Gunther olhou para ele, não participando mais das travessuras pré-jogo de Uso.

Uso acertou Gunther, incendiando o campeão e fazendo com que ele o brutalizasse e espancasse ao entrar no intervalo comercial.

O desafiante provavelmente mudará a maré a seu favor ao entrar no intervalo final da noite em alta.

Uso lançou uma lança para uma grande queda. Gunther seguiu com um splash para dois.

Este foi o melhor episódio do Raw em meses, com novos valores de produção e senso de urgência. Tudo parecia ter um propósito, desde a partida de abertura até a luta principal. Nada parece inútil ou sem importância.

Havia um objetivo: animar a Elimination Chamber e, então, colocar os elementos narrativos no lugar para construir adequadamente a WrestleMania.

A partida de abertura e o evento principal foram duas grandes partidas e tudo entre elas foi muito bom.

Como deveria ser. O processo criativo da WWE sempre floresce nesta época do ano e, nesta noite, fez com que um show lotado de três horas parecesse relativamente curto e inofensivo, o que é a marca registrada de um show divertido.

Nota A