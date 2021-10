Veja os modelos da NASA Mars Rover e Ingenuity Helicopter em um tour pelos EUA

Segurar Marte Obsession como uma exposição itinerante visita mais de uma dúzia de cidades nos Estados Unidos com modelos vibrantes de NASARover da perseverança e helicóptero da criatividade.

Enquanto a sonda móvel da NASA e o helicóptero Mars Ingenuity trabalham duro para explorar Marte a centenas de milhões de milhas da Terra, seus modelos “gêmeos” visitarão museus como parte da promoção “Persevering Roam”. Do tamanho de um carro, com uma câmera de “cabeça” alta, o Perseverance de seis rodas domina a maioria dos visitantes, enquanto a fraqueza do Ingenuity destaca o quão pequeno é o helicóptero que fez história. A excursão começa em outubro em locais nas costas leste e oeste e, em seguida, segue para o interior.

Desde o desembarque em Marte em 18 de fevereiro de 2021, o Perseverance tem procurado por sinais de vida microscópica antiga, a fim de coletar e armazenar amostras de rochas e sedimentos marcianos para serem recuperados por futuras missões planejadas para um estudo mais detalhado na Terra. Depois de entregar um voo a Marte no ventre do Perseverance, o helicóptero Ingenuity completou mais de uma dúzia de voos curtos, não apenas para demonstrar a possibilidade de voo controlado motorizado em Marte, mas até mesmo para ajudar a explorar locais potenciais para a Exploração do Perseverança.

Além dos modelos de espaçonaves, os cientistas e engenheiros da NASA pela persistência e criatividade farão palestras pessoais e virtuais e responderão a perguntas em vários museus. Os eventos presenciais incluirão atividades ao vivo em três locais, coincidindo com o primeiro aniversário da aterrissagem do Perseverance em Marte. Algumas das exibições incluirão telas digitais com videoclipes, as últimas imagens e sons da superfície de Marte para fornecer uma amostra autêntica do que o rover encontra ao explorar o Planeta Vermelho. Outra característica de alguns museus são as exposições científicas para toda a família, como modelos de rover em pequena escala e monitores de mesa, coleções de pedras, materiais de naves espaciais e estações de retratos interativos.

Todos os museus são membros da NASA Aliança de Museu e Educação Informal.

Quem não morar próximo a uma das paradas do passeio, ou que prefira participar remotamente, poderá participar dos eventos virtuais ao vivo.

Novas datas e paradas da turnê serão adicionadas em:

go.nasa.gov/marsrovertour

Aqui estão as datas confirmadas da turnê para a promoção “Roaming with Perseverance”. Verifique esta página com frequência, pois as datas e os detalhes podem mudar, dependendo dos termos locais do COVID.

Datas da turnê:

Locais com modelos em tamanho real em negrito; Outros lugares têm modelos de perseverança menores.

30 de outubro de 2021 – 3 de abril de 2022

Museu da Aviação, Seattle

30 de outubro de 2021 – 15 de março de 2022

Challenger Education Center em Kentucky, Hazard, Kentucky

Challenger Education Center no norte de Nevada, Reno, Nevada

Centro Espacial Columbia Memorial, Downey, Califórnia

Museu Cradle of Flight, Garden City, Nova York

Frontiers of Flight Museum, Dallas

Dez. 1, 2021 – janeiro. 30, 2022

Museu Nacional do Ar e do Espaço

Stephen F Udvar-Hazy Center, Chantilly, Virgínia

17 de fevereiro de 2022 – 30 de maio de 2022

Exploratorium, São Francisco

18 de fevereiro de 2022 – 15 de junho de 2022

Intrepid Sea, Air and Space Museum, Nova York

30 de março de 2022 – 15 de setembro de 2022

Science Discovery Center, Springfield, Missouri

30 de março de 2022 – 15 de setembro de 2022

EcoExploratorio, San Juan, Porto Rico

28 de junho de 2022 – 15 de dezembro de 2022

Planetário Clark, Salt Lake City

1º de julho de 2022 – 15 de dezembro de 2022

Planetário Adler, Chicago

Mais sobre a missão

O objetivo principal da missão Persevere em Marte é astrobiologiaIncluindo a busca por sinais de vida microbiana ancestral. Ele caracterizará o rover geológico do planeta e seu clima anterior, abrirá o caminho para a exploração humana do planeta vermelho e será a primeira missão a coletar e armazenar rochas e rególitos marcianos (rocha fraturada e poeira).

As missões subsequentes da NASA, em cooperação com a Agência Espacial Européia (ESA), enviarão espaçonaves a Marte para coletar essas amostras seladas da superfície e devolvê-las à Terra para uma análise aprofundada.

A missão Mars 2020 Perseverance faz parte da abordagem de exploração lunar-a-Marte da NASA, que inclui Artemis As missões à lua ajudarão na preparação para a exploração humana do planeta vermelho.

Laboratório de propulsão a jato, operado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia para a NASA em Pasadena, Califórnia, construiu e dirigiu as operações do rover.