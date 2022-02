Vacina Covid-19: O tempo entre as doses de Pfizer e Moderna Covid-19 pode ser de até 8 semanas para algumas pessoas, de acordo com as diretrizes atualizadas do CDC.

Orientações anteriores indicavam que as segundas doses deveriam ser administradas três semanas após a primeira injeção de Pfizer ou quatro semanas após a primeira injeção de Moderna.

As vacinas permanecem seguras e eficazes em seus períodos originais, disse o CDC, mas estender o intervalo pode reduzir o risco de desenvolver miocardite, um tipo de inflamação cardíaca, em algumas populações. Casos raros de miocardite foram relatados principalmente após a segunda dose de vacinas de mRNA Covid-19, com homens de 12 a 29 anos em maior risco.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) disseram: “Embora o risco absoluto permaneça pequeno, o risco relativo de desenvolver miocardite é maior para homens entre 12 e 39 anos, e esse risco pode ser reduzido estendendo o intervalo. a primeira e a segunda dose”, disse ele, observando que alguns estudos em pessoas com mais de 12 anos de idade mostraram que “o risco insignificante de desenvolver miocardite associada às vacinas de mRNA COVID-19 pode ser reduzido e as respostas máximas de anticorpos e a eficácia da vacina podem ser aumentadas com um período superior a 4 semanas.” .”

“Um intervalo de 8 semanas pode ser ideal para algumas pessoas com 12 anos ou mais, e particularmente para homens de 12 a 39 anos”, diz a nova orientação.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dizem que um período de três ou quatro semanas ainda é recomendado para pessoas com imunocomprometidos moderados ou graves, adultos com 65 anos ou mais “e outros que precisam de proteção rápida devido ao aumento da preocupação com a transmissão comunitária ou risco de doença grave”. Não há dados sobre crianças menores de 11 anos, portanto, esse grupo ainda é recomendado para uma segunda vacina da Pfizer três semanas após a primeira dose.

As doses de reforço continuam a ser recomendadas para a maioria das pessoas cinco meses após a série inicial de duas doses da vacina de mRNA ou dois meses após a dose inicial da vacina de dose única da Johnson & Johnson.

Em uma reunião do Comitê Consultivo Independente sobre Práticas de Imunização dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças deste mês, funcionários da agência sugeriram que a orientação poderia ser atualizada para recomendar um intervalo mais longo entre a primeira e a segunda dose de vacinas de mRNA.

A Dra. Sarah Oliver do CDC, oficial de inteligência epidemiológica da Divisão de Doenças Virais, disse ao comitê que as taxas de miocardite foram menores com intervalos estendidos entre a primeira e a segunda dose. No entanto, os benefícios de receber a vacina Pfizer ou Moderna ainda são evidentes, independentemente do tempo entre as vacinas, disse ela.

“Os benefícios das duas vacinas de mRNA superam em muito o risco de desenvolver miocardite em comparação com nenhuma vacina”, disse Oliver.

Lições de calendários de vacinas mais longos

O Canadá optou por adiar as segundas doses para intervalos de oito semanas para vacinar mais pessoas quando as injeções estavam em falta. Vários estudos descobriram que o atraso reduziu o risco já raro de desenvolver miocardite ou pericardite após a vacinação, e houve um benefício adicional.

Tunísia e colegas da Agência Canadense de Saúde Pública Apresentado Suas declarações sobre o cronograma de doses atrasadas foram enviadas aos consultores de vacinas do CDC no início de fevereiro, quando a agência estava considerando estender o intervalo entre as doses.

Dr. Ralph Doerr, Professor Assistente do Departamento de Microbiologia da New York University Langone Health, Coautor Estudos de efeitos de dose retardados descobriram que uma injeção pode ser adiada por mais tempo e ainda fornecer forte proteção.

“Com as doses subsequentes da segunda injeção, obtivemos uma melhor resposta imunológica, e foi melhor em termos de quantidade e qualidade”, disse Dorr.

Estudos também mostraram que um atraso na obtenção da segunda dose não deixará as pessoas desprotegidas entre as injeções.

“Havia algum tipo de raiva entre as pessoas no início que se perguntavam se conseguiriam proteção com o atraso. Seria tão bom quanto o ensaio clínico?” Ele disse Rebecca Payne um imunologista da Universidade de Newcastle que foi coautor de estudos abrangentes sobre efeitos de doses atrasadas no Reino Unido.

Com o esquema de dosagem mais longo, os níveis de anticorpos diminuíram ligeiramente entre a primeira e a segunda dose, mas as células T – que aumentam a proteção dos anticorpos e podem matar células infectadas – foram bem mantidas entre as doses.

Após a segunda dose no esquema mais longo, os níveis de anticorpos excederam os estabelecidos com o esquema mais curto.

“Assim, podemos ter certeza de que as pessoas foram protegidas durante esse período mais longo e descobrimos que, na verdade, após a segunda dose nesse período mais longo, após a segunda vacina, o que vimos foi que os anticorpos estavam se saindo muito melhor, especialmente quando os testamos contra duas variantes, incluindo delta”, disse Payne.

Seu estudo também descobriu que, após a dose atrasada, uma proporção maior de células T eram células T auxiliares, que são fundamentais para a memória imunológica de longo prazo com o esquema de dosagem mais longo.

“Isso significa que eles obtêm uma resposta imunológica um pouco melhor”, disse Payne.