USC Trojans QB Jaxson Dart faz uma cirurgia para reparar a lesão do menisco, por tempo indeterminado

USC Freshman Quarterback dardo jackson Ele foi submetido a uma cirurgia para reparar uma lesão no menisco e ficará ausente por tempo indeterminado, confirmou uma fonte à ESPN na quinta-feira.

Três anos começam Kidon sloves O jogo Oregon State está previsto para começar no sábado.

Dart substituiu Solvis durante a vitória de Troy por 45-14 no estado de Washington no sábado passado, depois que Slovis foi nocauteado durante a primeira rodada devido a uma lesão no pescoço.

Dart saiu do banco e arremessou para 391 jardas e quatro touchdowns, mas machucou o joelho direito no segundo quarto. O nativo de Kaysville, Utah, jogou o segundo tempo com mangas pesadas e mancava visivelmente às vezes.



1 relacionado

O técnico interino Dontey Williams não comentou a situação de Dart na terça-feira, dizendo apenas que não estava disponível para treinar.

O forte desempenho de Dart aumentou a possibilidade de que Slovis fosse processado pela primeira vez por jogabilidade ruim. Ele começou todos os jogos, exceto um, desde que assumiu o comando, quando GT Daniels sofreu uma lesão no joelho na abertura da temporada de 2019 e perdeu o jogo em Washington naquele ano após sofrer uma concussão.

O ataque demorou a vir nos dois primeiros jogos da USC da temporada, conquistando 23 pontos em uma vitória sobre o San Jose State antes de sofrer uma derrota por 42-28 para o Stanford, o último jogo do mandato de Clay Hilton. Slovis dirigiu duas tentativas de pouso tardio contra o cardeal depois que o placar foi definido.

Slovis arremessou 487 jardas e três touchdowns com uma interceptação, completando 65% de seus passes em três jogos nesta temporada.

O 24/7 Sports relatou pela primeira vez que Dart fez uma cirurgia no joelho.

Informações de Kyle Bonagura e da Associated Press na ESPN foram usadas neste relatório.