Uma casa de praia em forma de cabana de madeira destaca-se numa das ilhas sem carros de Portugal

Localização: Ilha da Armona, Olhão, Portugal

Preço: € 1,6 milhão (US$ 1,753 milhão)

Esta casa de praia contemporânea em madeira de Portugal A florescente região do Algarve destaca-se imediatamente entre as fileiras de villas mediterrânicas clássicas na ilha da Armona.

A propriedade ecológica oferece vistas distantes do oceano, acesso direto a belas paisagens de dunas e uma sala de estar ao ar livre com banheira de hidromassagem rebaixada e fogueira. A casa está localizada numa das encantadoras ilhas-barreira da região, sem trânsito, parte de uma reserva natural protegida no sul de Portugal.

A casa combina “vida costeira, arquitetura moderna e ambiente natural”, disse a agente de vendas Hannah Wood. “Uma das coisas mais lindas [Armona] Não há carros na ilha, o que significa que não há barulho, apenas o som do oceano.

Construída em 2019, esta casa foi projetada para o relaxamento de um chalé de praia com estrutura em madeira. Possui espaços zen contemporâneos inspirados na sua localização tranquila. Embora a maioria das outras casas da Ilha da Armona sejam de construção tradicional, esta tem um estilo único, pois integra-se na envolvente.

No interior, o sol da manhã preenche os espaços soltos e abertos que estão à disposição. Cada um dos seus três quartos tem vista, enquanto as áreas principais se abrem para o deck. A sua fachada principal de vidro com portas de correr aproveita ao máximo o clima quente do Algarve, onde as temperaturas diurnas em dezembro variam normalmente entre 65 e 70 graus Fahrenheit.

Estatisticas

A casa de aproximadamente 1.450 pés quadrados tem três quartos e um banheiro, uma grande sala de estar/cozinha em plano aberto e um terraço decorado. Segundo o agente vendedor, o imóvel não pode ser alugado.

instalações

A casa de alta especificação possui eletrodomésticos de cozinha Frank e torneiras e chuveiros de Kessie.

A casa utiliza madeira sustentável e disponível localmente e tem classificação “A” em eficiência energética (a mais elevada de Portugal), o que explica a eco-amizade desta casa.

O seu terraço exterior tem pérgula, zona de churrasco embutida, duche exterior e banheira de hidromassagem embutida.

A casa moderna e emblemática tem acesso direto a dunas de areia e águas rasas. BHHS





Notas de bairro

Cheia do charme tradicional português, Armona é uma ilha e vila piscatória situada no Parque Natural da Ria Formosa, uma área protegida conhecida pela sua diversidade de espécies de aves e vida marinha.

Armona, uma das cinco ilhas barreira localizadas entre Faro e Tariva no continente, é acessível por ferry (cerca de 20 minutos) a partir da principal cidade portuária de Olho.

“A ilha é famosa pela pesca e é um local popular para os locais verem marisco porque está no oceano. A água da Ilha da Armona é linda”, disse Wood, acrescentando que a água quente torna-a um óptimo local para nadar.

Muitas pessoas vêm a Alagharkovil para jogar golfe. Segundo o agente vendedor, existem 39 campos de golfe na zona, sendo seis classificados entre os 100 melhores campos de golfe da Europa.

agente: Hannah Wood, Escritório de Portugal da BHHS

