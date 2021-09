Um repórter árabe-israelense atacado por má tradução de sua postagem ao escapar da prisão

Um erro na tradução de uma postagem de um repórter árabe-israelense sobre a prisão de vários prisioneiros fugitivos no fim de semana levou a ameaças contra ele e sua família e a um encontro com um grupo de manifestantes na noite de sábado.

Ali Maghribi, um repórter do Canal 13 de Israel, cobriu a história dos seis prisioneiros de segurança palestinos que escaparam da prisão de alta segurança de Gilboa na segunda-feira. No fim de semana, as forças de segurança israelenses recapturaram quatro dos seis fugitivos, com ajuda parcial de uma família em Nazaré que relatou ter visto os homens.

Mograbi escreveu um post no Facebook em árabe afirmando que a família ajudou a entregar alguns prisioneiros, mas uma tradução incorreta para o hebraico indica que Mograbi identificou o sobrenome em questão.

Enquanto ele trabalhava na noite de sábado do lado de fora do Tribunal Distrital do Norte em Nazaré, onde há quatro prisioneiros estava aparecendo Em uma audiência, um grupo de manifestantes árabes-israelenses interceptou um marroquino, alguns dos quais gritaram com ele e o empurraram. Mograbi disse que foi dominado por ameaças contra ele e sua família por causa da tradução inadequada.

Eles publicaram a postagem [with a translation] Do Facebook ou Google Translate e pensei que postei o sobrenome ”, relatou ele no Canal 13 no sábado.“ Recebi insultos e ameaças, e as pessoas usaram as fotos dos meus filhos para me ameaçar ”.

Não ficou imediatamente claro quem publicou o primeiro erro de tradução de uma publicação marroquina.

Mais tarde, Mograbi escreveu que nunca publicaria qualquer informação que pudesse colocar qualquer civil em perigo.

Não houve presença da polícia na entrada do Tribunal da Magistratura de Nazareth na noite passada, quando os quatro fugitivos foram trazidos da Prisão de Gilboa. O resultado é este: nosso colega Ali Maghribi está sendo atacado sem impedimentos. Tweet incorporar pic.twitter.com/6vr4RdY6dT – Yoav Etel relata que (yoavetiel) 12 de setembro de 2021

“Há pessoas tentando me machucar sem motivo”, escreveu ele no Twitter. “Eu nunca vou machucar ninguém, eu nunca vou revelar [information] ou colocar alguém em perigo. Sou antes de mais nada um ser humano e só então um jornalista, e nada me fará agir de forma diferente. ”

Maghribi disse que todo o incidente resultou de um “mal-entendido com a tradução”.

“Algumas pessoas lançaram um ataque de mídia contra mim nas redes sociais”, disse ele. “Recebi insultos e ameaças injustificadas – se tivesse feito algo errado, teria pedido desculpa e admitido o meu erro, mas não o fiz.”

Ele disse que também recebeu ameaças de judeus que acreditavam que ele havia revelado o nome da família. “Fui atacado por todos os lados.”

Zakaria al-Zubaidi chega à audiência no Tribunal Central de Nazareth, 11 de setembro de 2021 (David Cohen / Flash90)

As forças de segurança israelenses prenderam quatro dos seis fugitivos que escaparam na segunda-feira no fim de semana.

Os primeiros suspeitos – Yaakov Qadri e Mahmoud al-Aredah – foram presos na cidade de Nazareth, no norte de Israel, no norte de Israel, na noite de sexta-feira, depois que a polícia recebeu informações de residentes locais sobre eles. A polícia disse que os outros dois – Zakaria al-Zubaidi e Muhammad al-Arida – foram presos na manhã de sábado na cidade de Nazaré.

Os quatro homens compareceram perante o Tribunal Distrital do Norte em Nazaré na noite de sábado para sua primeira audiência após sua prisão. Os promotores os acusaram de tramar um grande ataque terrorista depois que fugiram, um crime que pode levar a mais 15 anos de prisão.

Judah Ari Gross contribuiu para este relatório.