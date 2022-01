Um guia para o que está acontecendo com os Globos de Ouro de 2022

O grupo repleto de escândalos também foi investigado depois que relatórios revelaram que mais de um terço dos membros da HFPA fizeram uma viagem de luxo à imprensa para o set francês da série “Emily in Paris” da Netflix em 2019 e depois crítica crítica A comédia ganhou duas indicações ao Globo de Ouro.

Como o HFPA respondeu?

Durante o 2021 Golden Globe Awards em fevereiro passado, os líderes do grupo se comprometeram a diversificar seus membros – uma iniciativa misteriosa e confusa que caiu em desuso em Hollywood. Depois, depois da NBC Anunciado em maio Eles não irão transmitir o concerto de 2022, HFPA emitiu uma declaração Disse que estava se reformando “com grande urgência” e forneceu um cronograma para mudanças. Nos meses que se seguiram, a HFPA nomeou seu primeiro Diretor de Diversidade, adotou novas regras que proíbem os membros de aceitar presentes de estúdios e acrescentou seus primeiros membros externos ao conselho. Em outubro, Adicionar 21 novos jornalistas Para suas fileiras, 29% deles disseram se identificar como negros.

Como Hollywood respondeu?

Celebridades como Scarlett Johansson e Mark Ruffalo HFPA. Explodido. Quanto às mudanças propostas, argumentando que ficaram aquém, e o prazo que eles achavam que era muito longo. Tom Cruise Ele conseguiu três Globos de Ouro de volta em uma demonstração. Mais de 100 empresas de relações públicas ameaçou boicotar HFPA, Netflix, Amazon, WarnerMedia e Neon cortaram laços com a organização. A NBC ainda não está transmitindo um programa Prêmios Mas deixou a porta aberta para eles voltarem em 2023 se a Associação de Jornalistas de Hollywood pudesse mostrar uma “reforma significativa”.

Oh, certo, também há uma cerimônia de premiação! O que devo assistir?

No front cinematográfico, Belfast e The Power of the Dog dominaram sete indicações cada, e a diretora Jane Campion preferiu ganhar seu primeiro Globo de Ouro. “King Richard”, “Don’t Look Up”, “Licorice Pizza” e “West Side Story” foram seguidos por quatro cada. Do lado da televisão, “Succession” recebeu cinco indicações, seguidas de quatro por “Ted Lasso”. Há uma série de indicados para artistas estreantes, incluindo Ariana DeBose (“West Side Story”) e Kristen Stewart (“Spencer”) no filme, Jeremy Strong (“Sucessão”), Jane Smart (“Hacks”) e Jennifer Coolidge (“The White Lotus”), Elizabeth Olsen e Paul Bettany (“WandaVision”) na TV.

O campo é mais diversificado do que era nos anos anteriores, quando os artistas negros eram frequentemente esquecidos: Melhor Ator na categoria Drama inclui três candidatos negros, Will Smith (“King Richard”), Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”) e Mahershala Ali (“Canção do cisne”).