Um forte ataque aéreo foi crucial para controlar o incêndio de alto risco em Monsig

Incêndio foi controlado em mais de duas horas

A Resposta aérea rápida e forte Pelo incêndio florestal que deflagrou ontem à tarde Monchik Ele se mostrou decisivo em trazê-lo sob controle Menos de duas horas.

O incêndio começou em Silro às 15h24. Mais de 10 aviões e helicópteros de combate a incêndios estiveram envolvidos na extinção do incêndioCom a ajuda de mais 200 bombeiros e 65 viaturas.

De acordo com o site da Proteção Civil de Portugal, o incêndio foi controlado às 17h20 e descrito como “acabado” pelas 06h14, com apenas sete bombeiros e duas viaturas no local esta manhã.

Citado lusa Agência de Notícias, o prefeito de Monchique, Paulo Alves, disse que o incêndio foi um golpe “Área densamente arborizada” Na encosta norte de Foya, é o ponto mais alto do Algarve. A área afetada inclui plantações de eucalipto e “Sem casas em risco” O prefeito acrescentou.

como Superintendente O jornal aponta que as montanhas de Monchik, no sul do país, são uma das áreas mais propensas a incêndios, e um grande incêndio ocorreu em 2018. No passado fim-de-semana, um incêndio começou a alastrar no concelho de Odemira. Depois de chegar a Aljezur, o concelho de Monchique, no Algarve, esteve ameaçado durante quatro dias.

Por Michael Brooksow

