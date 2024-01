Transmissão ao vivo de Novak Djokovic x Jannik Sinner: resultados do Aberto da Austrália de 2024 e resultados das semifinais antes de Daniil Medvedev x Alexander Zverev

Novak Djokovic manda um beijo para Nick Kyrgios após vencer Fritz

Novak Djokovic enfrenta o teste mais difícil de sua defesa do título do Aberto da Austrália, com o dez vezes campeão Jannik Sinner enfrentando o quarto cabeça-de-chave em um emocionante confronto semifinal. Djokovic nunca perdeu uma semifinal do Aberto da Austrália, vencendo todos os torneios em que chegou à final, mas Sinner entra na partida em sua melhor forma.

O italiano ainda não perdeu nenhum set e venceu dois dos três encontros anteriores com Djokovic, incluindo uma emocionante vitória na semifinal da Copa Davis em novembro. Djokovic venceu Sinner em dois sets nas semifinais de Wimbledon na temporada passada, mas o jovem de 22 anos melhorou dramaticamente e Melbourne Park pode estar se preparando para um clássico.

Na outra partida da semifinal, a rivalidade entre Daniil Medvedev e Alexander Zverev se renova, ao se enfrentarem pela primeira vez em um dos quatro grandes torneios. Zverev teve um desempenho impressionante para derrotar Carlos Alcaraz, enquanto Medvedev precisava de outro épico de cinco sets para levar a melhor sobre Hubert Hurkacz. Zverev enfrentou escrutínio extrajudicial em conexão com seu próximo julgamento por violência doméstica – ele nega as acusações – e está tentando chegar à sua primeira final do Aberto da Austrália.

Acompanhe abaixo os placares ao vivo, atualizações e resultados do Aberto da Austrália: