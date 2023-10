Todos os Detalhes do Casamento Real de Portugal da Infanta Maria Francisca e Duarte de Souza Araújo Martins

Portugal acolhe o seu primeiro casamento real em 25 anos!

No passado fim de semana, a Infanta Maria Francisca, Duquesa de Coimbra, casou-se com Duarte de Souza Araújo Martins no Palácio de Mafra. Maria Francisca era a única filha do duque e da duquesa de Bragança; O seu pai, Duarte Pio, era herdeiro do extinto trono português e chefe da Casa de Praganza. O último casamento real dos pais de Maria Francisca foi em 1995; Dois dos seus irmãos, Alfonso e Dinis, eram solteiros.

Para o seu casamento, Maria Francisca usou um vestido de Lúcia do Nascimento e uma tiara de diamantes pertencente a Amélia, última rainha de Portugal.

Rainha Amélia de Portugal, por volta de 1900 API

Maria Francisca e Duarte de Souza Araujo Martins começaram a namorar em 2019 após se conhecerem em uma festa em Aceitação. CNNPortugal. Ele propôs no final do ano passado no Monte Ramelão em Timor Leste. Ainda este ano, os noivos pretendem mudar-se para Londres, onde Duarte continuará a trabalhar no escritório de advogados Uría Menéndez.

Duarte disse CNNPortugal Ele espera que o casamento encoraje o apoio público à família real portuguesa. “Independentemente do sistema político atual, acredito que os portugueses estão inexoravelmente ligados a uma identidade única e rara: somos um povo ligado a Deus, à terra, à nossa história e à nossa cultura. Ao nos lembrarmos da base desta identidade especial que construímos e herdamos, acredito que o casamento promoverá a causa”, disse ele.

De acordo com TatlerIncluindo 1.200 convidados no casamento Princesa Miriam Al-Qasi da Jordânia, Príncipe Sebastien, Príncipe Guillaume e Princesa Sibylla de Luxemburgo, e Príncipe Philippe e Princesa Isabelle de Liechtenstein, além de outros membros da realeza.