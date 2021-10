The Raven vs the Colts Odds, Line, Spread: Monday Night Football Picks, 124-82 Round NFL Model Predictions

Depois de um início catastrófico 0-3, o Indianapolis Colts Ela encontrou o seu equilíbrio com uma vitória na Semana 4. Na segunda-feira à noite, os Colts vão tentar manter esse ímpeto positivo, mesmo em um ambiente desafiador. Indianápolis está visitando Baltimore Ravens Na partida da AFC na noite de segunda-feira. Baltimore venceu três jogos consecutivos depois de perder a abertura da temporada para Las Vegas Raiders.

O pontapé de saída está marcado para o M&TV Bank Stadium em Baltimore às 8:15 pm ET. O Caesars Sportsbook lista Baltimore como favorito da casa com 7,5 pontos, enquanto o excesso, ou o número total de pontos que Vegas acha que vai marcar, é de 46,5 em suas últimas chances Ravens vs Colts. Antes de fazer qualquer escolha de Colts vs Ravens e previsões da NFL, Veja o que um modelo de computador avançado tem a dizer à SportsLine.

Aqui estão várias linhas de apostas da NFL e tendências para Colts vs. Corvos:

Prevalência de corvos vs. pôneis: corvos -7,5

Corvos vs. Potros: 46,5 pontos

Ravens vs Ponies Money line: corvos -360, pôneis +285

IND: Os Colts estão 2-2 contra o spread nesta temporada

BAL: O Under chegou nos últimos dois jogos dos Ravens

Jogo em destaque | Baltimore Ravens x Indianapolis Colts

Por que os pôneis podem ser cobertos?



Indianápolis não encontrou seu passo ofensivo nesta temporada, mas o elenco tem talento ao redor. Carson Wentz Um ex-líder em potencial, ele está entre os cinco primeiros na NFL, com interceptações em apenas 0,7 por cento das tentativas. Jonathan Taylor Ele é um dos melhores corredores da NFL, tendo alcançado 1.169 jardas fluindo como um novato em 2020. Taylor tem 274 jardas em quatro jogos nesta temporada e está produzindo 4,7 jardas por carregamento. No exterior, Michael Bateman Ele tem 250 jardas em seus últimos três jogos e está se aproximando da forma como o alvo principal.

Como equipe, os Colts só se comprometeram com quatro viradas nesta temporada, e isso deve ajudá-los a serem mais do que competitivos neste jogo. Baltimore é o 24º da NFL em defesa de passes nesta temporada, com o décimo menor em porcentagem de pontuação (os oponentes marcam 31,1 por cento dos drives) e a eficiência do terceiro touchdown permitida (34 por cento).

Por que os corvos podem cobrir

Lamar Jackson Ele é um dos jogadores ofensivos mais talentosos e eficazes da NFL, como evidenciado por uma homenagem anterior como Jogador do Ano. Jackson pressiona o oponente com habilidade de arremesso de elite e um braço forte, e atualmente lidera a NFL em jardas por passe (14,4). Jackson é um dos cinco melhores jogadores de jardas por tentativa (8,7), o que mostra sua eficiência e números rápidos fora das tabelas para o quarterback. Ele está entre os 10 primeiros no geral em sprints nesta temporada, com 279 jardas até o solo em quatro jogos, e Jackson é o terceiro na liga com uma média de 6,6 jardas por carregamento.

Jackson também tem armas interessantes, incluindo a ponta estreita Mark Andrews, E Marquês Brown Ele sofre um avanço em sua terceira temporada. Brown está classificado entre os 10 primeiros na NFL em receber jardas (326) e receber touchdowns (três), e o jogador que passa rápido está em sétimo lugar na liga, com média de 17,2 jardas por recepção nesta temporada.

