The Mandalorian e Grogu: Anunciado novo filme de Star Wars | Guerra das Estrelas

Baby Yoda, também conhecido como Grogu, fará sua estreia no cinema no novo filme Star Wars.

O diretor Jon Favreau foi escolhido para dirigir The Mandalorian e Grogu, que entrará em produção ainda este ano. “Adorei contar histórias ambientadas no mundo rico que George Lucas criou”, disse Favreau em comunicado. “A perspectiva de trazer The Mandalorian e seu aprendiz Grogu para a tela grande é muito emocionante.”

Os detalhes do enredo ainda estão em segredo, mas a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, descreveu a história como “perfeitamente adequada para a tela grande”.

Desde sua introdução na série autointitulada Disney+, The Mandalorian, interpretado por Pedro Pascal, tornou-se um dos novos personagens mais populares e aclamados pela crítica do universo Star Wars. Foi indicado para Melhor Série Dramática no Emmy com uma quarta temporada a caminho.

Além de criar a série, Favreau escreveu e dirigiu diversos episódios. Ele também é conhecido por dirigir Homem de Ferro e O Rei Leão.

O filme marca um dos vários filmes de Star Wars a caminho depois que foi tomada a decisão de focar mais na exploração do universo na tela grande do que na tela pequena. “Vocês estão se retirando não apenas para se concentrar, mas também como parte de nossa iniciativa de contenção de custos”, disse o CEO da Disney, Bob Iger, no ano passado. “Gaste menos com o que fazemos e ganhe menos.”

Daisy Ridley deve retornar como Rey em um filme da diretora canadense-paquistanesa Sharmeen Obaid-Chinoy, que se tornará a primeira mulher e a primeira pessoa negra a dirigir um filme de Star Wars. “Estamos agora no ano de 2024 e é hora de uma mulher dar um passo à frente e moldar uma história numa galáxia muito, muito distante”, disse ela.

Outros filmes futuros estão programados para vir de James Mangold, Donald Glover e Taika Waititi. “Isso vai irritar as pessoas”, disse Waititi sobre seu filme.

A Lucasfilm também anunciou e cancelou uma série de projetos de Star Wars nos últimos anos, incluindo filmes do chefe da Marvel, Kevin Feige, e da diretora da Mulher Maravilha, Patty Jenkins.

O último filme de Star Wars foi Rise of the Skywalker, de 2019, que arrecadou US$ 1 bilhão em todo o mundo, mas recebeu críticas medíocres.