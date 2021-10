The Last Man foi cancelado pela FX e pode encontrar uma nova vida em outro lugar

Y: O último homem foto : FX / Hulu ( Getty Images )

aqui em AV. ClubE Passamos mais de uma década falando sobre a possibilidade Y: O último homem Adaptação, primeiro como um filme, depois como um programa de TV e, finalmente, com a versão FX On Hulu já produzida – mesmo quando nós Eles estavam céticos de que ele iria realmente se expor. mas isso eu fiz Ele foi lançado e nossa cobertura continuou com análises ocasionais que Eles foram todos muito positivos sobre o show. A modificação finalmente veio e parece que valeu a pena toda a espera. Olá!

Mas, infelizmente, os deuses da TV não são nada senão ferozmente cruéis, então devemos estabelecer isso com o coração triste como o fim de uma era e lançar o que pode ser nossa última notícia no Y: O último homem. Isso ocorre porque a citação de quadrinhos do FX por Brian K. Vaughan e Pia Guerara … foram cancelados após uma temporada.

Essa notícia vem de diverso, indicando que a primeira temporada do programa ainda está a semanas de distância, mas a apresentadora Elisa Clark ainda espera que o programa encontre outra vida em outro lugar. Em uma postagem no Twitter, ela disse que “outra pessoa teria muita sorte de ter essa equipe e essa história”, acrescentando: “Estamos empenhados em buscar E Sua próxima casa. ”Sua declaração completa está abaixo.

Y: O último homem É ambientado em um mundo onde todos os animais da Terra com um cromossomo Y morrem misteriosamente, exceto por um homem e seu macaco. É estrelado por Ben Schnitzer, Diane Lane, Ashley Romanes, Olivia Threlby, Juliana Canfield, Elliot Fletcher, Maren Ireland, Amber Tamblyn e Diana Bang.

Agora que pensamos sobre isso, Y: O último homem Cancelar e comprar para outras redes não é o fim da nossa cobertura, mas é uma continuação perfeita. Agora, em vez de dizer “Rapaz, isso vai ser feito algum dia?” Podemos nos perguntar se algum dia ela será pega novamente por outra pessoa. Muito parecido com quando ele estava no inferno do desenvolvimento, podemos sentar e descobrir Y: O último homem Sempre lá … em algum lugar.