Teo Yoo e John Magaro em “Past Lives” e Inyeon

Como você se sentiu quando terminou o filme?

Ei Em primeiro lugar, houve um enorme suspiro de alívio. Eu senti como se esse fardo pesado tivesse sido tirado dos meus ombros porque não sou uma pessoa como Hye Sung: não vivo com muitas emoções reprimidas, então foi muito difícil viver naquela bolha para esses sete . Oito semanas. Mas houve uma cena que filmamos em St. John’s. Marks Place e um momento intermediário em que não conseguimos voltar para nossos trailers. Apreciamos este momento porque cada um de nós, em determinado momento, trabalhou naquele bairro como atores em dificuldades e em algum lugar próximo. E agora éramos todos atores principais com nossos nomes pendurados nas costas das cadeiras no cinema A24 no centro de Nova York.

Teo, você veio para Nova York ainda jovem para estudar atuação, mas não encontrou oportunidades lá para interpretar personagens com os quais pudesse se identificar. Qual é a sensação de voltar e atuar em um filme como esse?

Ei Parece um sonho tornado realidade, a quem estou enganando? Ser um ator do Leste Asiático e não ter que depender de tropos como artes marciais e comédia, mas ser um herói romântico e ser aceito assim pela força do meu talento? Isso é realmente algo para mim. Tenho muita sorte e não levo isso muito a sério.

Quão próximo está o seu caminho atual do caminho que você imaginou que seguiria?

Magaro Não é isso mesmo. Acho que a semelhança entre Teo e eu é que você é de Colônia, eu sou de Ohio – somos de lugares onde isso realmente não existe. Fui para a escola, encontrei agentes em Nova York e pensei que talvez trabalhasse em teatro regional ou algo assim, porque a ideia do filme era muito estranha para mim. Procuro manter a calma porque é estranho trabalhar com gente que tem pôsteres na parede, sabe?

Ei completamente.

Magaro E quando você trabalha em filmes como esse, é surreal. Você faz parte dessa magia que cresceu amando mas não sabe como acessar. Mesmo que por um momento, você pode vislumbrá-lo, tocá-lo e saboreá-lo. Na verdade, fico emocionado quando digo isso. É algo que não pode ser colocado em palavras, mas não, nunca esperei isso.

Ei Eu também. Quero dizer, de uma forma fraca e distante, talvez sonhando e esperando por isso. Mas inicialmente, depois de estudar em Nova Iorque, pensei que seria um artista de rua na Europa, para ser sincero. Eu realmente pensei que iria me apresentar em parques para crianças, fazendo malabarismos. Minha esposa me ajudou a pensar em um caminho diferente para ir para a Coreia e depois atuar no cinema e na televisão, mas eu estava focado em algo mais parecido com um estilo de vida nômade.

Penso que é daí que todos viemos: se o mundo industrial não tivesse inventado a magia da luz e do filme, ainda estaríamos na traseira de uma carroça que vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, reunindo pessoas e contando histórias . Agora fazemos isso de uma forma mais sofisticada e luxuosa.