Supremo Tribunal da Polônia determina que sua constituição supera a legislação da UE

Após anos de disputas entre Bruxelas e Varsóvia, o Tribunal de Justiça Europeu ordenou, em julho, que a Polônia desmantelasse seu novo sistema disciplinar para juízes.

O líder da Lei e Justiça indicou em agosto que a Polônia poderia seguir a ordem, pelo menos em parte, mas desde então recuou, deixando o governo prosseguir com seu caso perante o Tribunal Constitucional, com base em argumentos de que a constituição polonesa, não os tribunais da UE , deve ser o julgamento final.

“Na hierarquia das fontes do direito, o Tratado da UE é inferior à Constituição”, disse Bartlomij Sushansky, juiz do Tribunal Constitucional, no tribunal, apresentando um resumo da decisão.

O governo disse que não tem intenção de se retirar do sindicato, que forneceu bilhões de dólares em financiamento e que, de acordo com as pesquisas de opinião, tem um apoio popular avassalador.

“O governo polonês quer que você tenha seu bolo e comê-lo também”, disse Anna Wojczyk, pesquisadora da Academia Polonesa de Ciências que é especializada em Estado de Direito. “Eles querem ficar na UE, porque é isso que 90% dos poloneses apóiam, mas ao mesmo tempo querem se libertar dos julgamentos europeus no judiciário.”

A Comissão Europeia tem afirmado repetidamente que não aceitará isso, evitando quaisquer declarações que possam lançar dúvidas sobre a futura adesão da Polônia ao bloco que ainda está se recuperando do choque do Brexit.

A Sra. Wojcic disse que o sistema disciplinar contestado para juízes “toca a questão fundamental do direito à proteção judicial efetiva” e ameaça a “ordem jurídica europeia”.