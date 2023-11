Suella Braverman: Nenhum voo antes das eleições sob o plano do primeiro-ministro de Ruanda

Escrito por Becky Morton

Repórter político

16 de novembro de 2023 Atualizado há 39 minutos

A ex-ministra do Interior, Suella Braverman, disse que o actual plano do primeiro-ministro no Ruanda significaria que os requerentes de asilo não seriam transferidos para lá antes das próximas eleições.

O Supremo Tribunal decidiu na quarta-feira que a política no Ruanda era ilegal.

Horas depois, Rishi Sunak anunciou planos para uma legislação de emergência e um novo tratado com Ruanda, para que os primeiros voos possam partir na primavera.

Mas Braverman disse que o novo tratado não resolveria a “questão central” do plano – que o mais alto tribunal do Reino Unido decidiu que havia o risco de o Ruanda devolver os requerentes de asilo aos países de onde fugiram, colocando-os em risco de danos.

Na sua decisão, o Supremo Tribunal afirmou que havia “fortes razões” para acreditar que as pessoas deportadas para o Ruanda poderiam ser devolvidas a locais onde poderiam não estar seguras.

Na sua primeira resposta detalhada à decisão, Braverman, que foi demitida do cargo de Secretária do Interior na segunda-feira, disse que, a menos que o Primeiro-Ministro fosse mais longe do que as suas actuais propostas, ela não conseguia ver como o Governo poderia cumprir a sua promessa antes de os assentos parlamentares serem disputados. fora. tempo.

Ela acrescentou: “A tentativa de operar voos para Ruanda sob qualquer novo tratado ainda exigiria o retorno aos tribunais, um processo que provavelmente levará pelo menos mais um ano”.

"Este processo pode levar a outra derrota, por novas razões, ou por razões semelhantes às que aconteceram na quarta-feira: essencialmente, os juízes não podem ter a certeza de que o Ruanda cumprirá os termos de qualquer novo tratado."

“É por isso que o plano delineado pelo primeiro-ministro não levará a voos para o Ruanda antes das eleições se o Plano B for apenas uma versão modificada do fracassado Plano A”, acrescentou.

As eleições gerais estão previstas para o próximo ano e devem ser convocadas até janeiro de 2025.

Braverman disse que, para evitar novos desafios legais, a legislação proposta pelo Primeiro-Ministro deveria ignorar “a totalidade” da legislação em matéria de direitos humanos e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), bem como outras obrigações internacionais relevantes, incluindo a Convenção dos Refugiados.

Para responder às preocupações do Tribunal Superior, a Sra. Braverman disse que o Reino Unido deve tomar medidas práticas para melhorar o sistema de asilo do Ruanda, por exemplo, enviando para lá monitores britânicos ou revisores independentes das decisões de asilo.

Ela disse que a legislação também deveria deixar claro que aqueles que chegam ilegalmente ao Reino Unido serão detidos até serem deportados.

A Sra. Braverman acrescentou que o projeto de lei deve ser apresentado antes do recesso de Natal do Parlamento e os deputados devem ser chamados a sentar-se e debatê-lo durante o recesso.

Numa linguagem mais moderada do que as suas recentes intervenções públicas, ela disse que “não havia razão” para criticar os juízes do Supremo Tribunal pelas suas decisões.

Em vez disso, culpou “os políticos que não conseguiram introduzir legislação que garantisse a implementação da nossa parceria com o Ruanda”.

Para reproduzir este conteúdo, ative o JavaScript ou tente outro navegador Explicação em vídeo, Ver: Rishi Sunak disse a Chris Mason da BBC que os voos para Ruanda ocorrerão na primavera

O Primeiro-Ministro afirma que o novo tratado irá garantir que o Ruanda não devolva migrantes para países onde possam enfrentar perseguições ou danos. Propõe também legislação para confirmar que o Ruanda é um país “seguro” – apesar das conclusões do Supremo Tribunal.

A política do Ruanda é fundamental para o plano de Sunak para impedir que os requerentes de asilo atravessem o Canal da Mancha em pequenos barcos – uma das suas principais promessas – porque foi concebida para dissuadir as pessoas de fazerem viagens arriscadas.

Downing Street disse que a legislação seria divulgada “nas próximas semanas”.

No entanto, espera-se que enfrente oposição na Câmara dos Lordes, e muitos também esperam mais desafios legais nos tribunais.

Não está imediatamente claro com que rapidez o plano de Braverman funcionará legalmente.

O Reino Unido e outros signatários da Convenção Europeia dos Direitos Humanos só podem pôr de parte algumas das suas protecções em tempos de guerra ou outras emergências. A protecção fundamental que está no cerne do caso do Ruanda – que ninguém deve ser sujeito a tortura ou tratamento desumano – não é um direito que possa ser retirado no que é conhecido como “derrogação”.

O Reino Unido apenas derrogou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos oito vezes em 70 anos. Sete desses casos envolveram a detenção de pessoal paramilitar durante o conflito na Irlanda do Norte. A mais recente, em 2001, envolveu a detenção de suspeitos da Al-Qaeda sem acusação, uma medida que os tribunais mais tarde consideraram ilegal.

Durante o mandato de Boris Johnson como primeiro-ministro, o governo propôs restringir e substituir algumas proteções dos direitos humanos num projeto de lei alternativo muito criticado, que foi então rejeitado por Rishi Sunak.