Starfield parece estar funcionando bem no Xbox Series S em meio a dúvidas sobre o poder do console

As análises de Starfield estão aqui, e a internet está cheia de clipes, impressões e tudo mais. Se você está curioso para saber o desempenho do mais recente RPG single-player da Bethesda no Xbox Series S, ficará feliz em saber que o console pode rodar o jogo perfeitamente.

Em nossa análise de desempenho do Starfield, testamos todas as três versões do Starfield. Como a série Xbox

“A Série S oferece uma classificação de desempenho quase idêntica e mostra que a equipe trabalhou duro para garantir que o console não sofresse com seu irmão mais velho”, disse Michael Thompson no vídeo.

No entanto, existem alguns problemas com a versão Série S, mas nada grave. Notamos no vídeo que ambas as versões de console apresentam alguns problemas de gagueira, como em combate e ao explorar grandes cidades. No entanto, nosso revisor observou que é curto e reduz o FPS para meados dos anos 20 “na pior das hipóteses”. Ele observou que a falha no streaming e no upload era “um pouco” pior na Série S do que na Série X, mas nada que o tornasse impossível de jogar.

Desde o lançamento da Série S em 2020, sempre houve uma conversa sobre a compatibilidade da Série S e se este console impediria os desenvolvedores de fazer jogos na Série X. Embora a qualidade visual inferior seja a grande diferença entre os dois.

No ano passado, a Microsoft observou que o Xbox Series S obteve um aumento de desempenho para ajudar a liberar megabytes adicionais de memória após seu lançamento. mencionado anteriormente Os desenvolvedores enfrentaram problemas com limitações de memória, o que dificultou a otimização dos jogos na Série S.

Alguns jogadores poderão jogar Starfield já amanhã. Para obter mais informações, consulte nossa análise de desempenho completa ou leia nossa análise completa por escrito. Se você estiver iniciando sua viagem amanhã, não deixe de conferir nossos guias.

Taylor é repórter do IGN. Você pode segui-la no Twitter @Ty Nexter.