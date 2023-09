SpaceX lança 22 satélites Starlink em órbita

A SpaceX lançou 22 satélites de internet Starlink em órbita esta noite (31 de agosto) e devolveu o foguete para pousar no mar.

O foguete Falcon 9 que transportava a espaçonave Starlink decolou da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, esta noite às 22h21 EDT (0221 GMT de 1º de setembro).

O primeiro estágio do foguete Falcon 9 retornou à Terra conforme planejado, pousando cerca de 8,5 minutos após a decolagem a bordo do navio drone da SpaceX, A Shortfall of Gravitas, que estava estacionado no Oceano Atlântico.

Um foguete SpaceX Falcon 9 pousa em um navio drone logo após pousar em 31 de agosto de 2023. (Crédito da imagem: SpaceX)

Este foi o sétimo lançamento e pouso deste booster específico, de acordo com A Descrição da missão SpaceX. Aliás, o recorde de reaproveitamento da empresa é de 16 voos, realizados em dois estágios diferentes do Falcon 9.

O estágio superior do Falcon 9 continuou a voar esta noite. Se tudo correr conforme o planejado, ele colocará 22 satélites Starlink na órbita terrestre baixa (LEO) cerca de 65 minutos após a decolagem.

O lançamento do Starlink desta noite deveria ser a segunda metade do projeto duplo da SpaceX: um foguete Falcon 9 estava programado para lançar o último dos 13 satélites da Força Espacial dos EUA do Cabo Canaveral esta manhã.

No entanto, a SpaceX cancelou o lançamento planejado devido a um problema não revelado. A empresa agora tem como meta sexta-feira (1º de setembro) às 11h26 EST (15h26 GMT) para a decolagem da Força Espacial. Você pode assistir aqui no Space.com quando chegar a hora.

Nota do editor: Esta história foi atualizada às 22h48 EDT do dia 31 de agosto com a notícia do sucesso do lançamento e pouso do foguete.