Skylight lança Cal Max, um calendário inteligente superdimensionado para ajudar a manter sua família organizada

Empresa de porta-retratos inteligentes clarabóia Lança uma nova versão do Skylight Calendar, um calendário familiar inteligente. o Claraboia Cal Max Funciona de forma semelhante ao modelo atual, mas tem um design mais elegante e atualizado, bem como uma enorme tela de 27 polegadas. Está disponível para pré-encomenda hoje a partir de US$ 599 e será enviado em junho, segundo a empresa.

Cal Max quase dobra o tamanho do Skylight Calendar de 15 polegadas existente, destinado a exibir vários calendários em um layout familiar e sincronizar com serviços online para manter tudo atualizado. A tela sensível ao toque aprimorada de 27 polegadas com resolução mais alta (2560 x 1440 QHD em comparação com 1920 x 1080 HD) oferece mais espaço e melhor qualidade para ver facilmente a agenda de todos.

Uma nova tela gravada antirreflexo e engastes intercambiáveis ​​​​são projetados para ajudar o dispositivo a combinar melhor com a decoração da sua casa. As opções incluirão uma moldura clássica branca ou preta e uma moldura de caixa de sombra de alumínio e carvão. As molduras podem ser trocadas se você quiser mudar as coisas e estarão à venda em junho, quando o aparelho for lançado. A opção de caixa de sombra acrescenta US$ 129 ao custo dos alinhadores.

O Skylight Cal Max apresenta uma moldura menor e molduras intercambiáveis. Esta é uma moldura de caixa de sombra de alumínio natural. Foto de : Skylight O novo modelo também é mais fino e só pode ser montado na parede. Foto de : Skylight

A corrente foi testada Versão de 15 polegadas do Skylight Calendar – que tem os mesmos recursos, apenas um design menor e não possui tela antirreflexo – e descobri até agora ser a melhor solução que testei por ter um lugar onde toda a família pode ver e gerenciar tudo seus horários. READ Blade Assault será lançado para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e Switch em 31 de março

Ao longo dos anos, tentei muitas soluções para esse problema, incluindo calendários de parede gigantes, calendários digitais embutidos na minha geladeira, alto-falantes inteligentes que leem a programação diária dos meus filhos e configuração de notificações em seus smartphones. para cada dia. Eventos. Mas por vários motivos (muita manutenção, falta de suporte para um serviço de calendário ou outro e facilidade de ignorar), nenhum deles funcionou de maneira confiável.

No entanto, desde que coloco o Skylight Calendar na mesa do café da manhã, à vista da família enquanto eles comem todas as manhãs, temos tido muito mais sucesso em manter nossos horários organizados. Embora monitores inteligentes como o Echo Show possam mostrar sua agenda, o truque que funciona para nós com o Skylight é que ele Apenas O calendário mostra – o tempo todo.

O Skylight Calendar de 15 polegadas apresenta uma moldura mais espessa e funciona horizontalmente, bem como uma opção de suporte de mesa. Foto de : Skylight O novo Skylight Cal Max foi projetado para ser montado na parede com opção de orientação retrato ou paisagem. Foto de : Skylight

Este não é um display inteligente multifuncional, como o Echo Show ou Nest Hub, o que significa que ninguém pode vê-lo Jovens Titãs em Ação! Em vez de revisar os acontecimentos do seu dia. É um dispositivo dedicado ao seu calendário. Existem alguns outros recursos relacionados – planejadores de tarefas, planejamento de refeições e listas de tarefas – mas o calendário é o evento principal. Você também pode obter um protetor de tela de fotos, se desejar, embora isso exija uma assinatura anual de US$ 39 após o primeiro ano. READ Caixa de texto de combate do Big Star Wars: KOTOR On Switch 'pretendido'

Além da visibilidade, outro recurso que gosto no Skylight Calendar é que você pode editar e adicionar eventos diretamente na tela sensível ao toque do dispositivo. Você também pode percorrer o dia e a semana e ver os calendários de todos de uma vez. A interface é muito semelhante à interface web do Google Agenda e permite a codificação por cores de diferentes calendários.

O Skylight funciona com a maioria dos principais serviços – importei com sucesso calendários do Google, Apple e Outlook para ele (Yahoo e Cozi também são suportados) – ou você pode criar seus próprios calendários usando seu serviço e também gerenciá-los no aplicativo Skylight para smartphone.

Conheça o calendário de parede digital… Sim, é aquele que vem com cabo de alimentação. Foto de : Skylight

Embora o modelo de 15 polegadas de US$ 300 que testei possa exibir períodos de cinco a sete dias e cerca de oito horas por dia, acho a versão maior útil para famílias maiores ou para aqueles que ainda estão no estágio de multitarefa depois disso. -Atividades escolares.

O visual mais elegante também me atrai; Não quero montar o modelo que estou testando na parede. É muito grande e a tela pode distrair (mesmo com o brilho automático ativado). 27 polegadas seria muito grande para o balcão da minha cozinha. Você pode simplesmente montá-lo na parede de qualquer maneira, mas quando montado verticalmente você poderá ver o dia inteiro de uma vez, e a tela antirreflexo pode fornecer melhor enquadramento para fotos quando não estiver em uso.

Por US$ 599, o Cal Max é caro, e como existe uma versão de 10 polegadas por US$ 159,99 e uma versão de 15 polegadas por US$ 299,99 com a mesma funcionalidade, você está pagando muito mais pela tela maior e pela aparência mais bonita. No entanto, Skylight diz que o hardware atualizado permitirá novos recursos de software ainda este ano. Isso me preocupa um pouco. Com base no tempo que passei com o original, sua simplicidade é sua melhor característica – há tanta funcionalidade que pode perder aquele foco excelente. READ As GPUs AMD RDNA 3 "Navi 3X" apresentam o dobro do cache por unidade de computação e matriz de sombreamento