Sérvios da Bósnia organizam protestos em apoio ao seu líder separatista

SARAJEVO, Bósnia-Herzegovina (AP) – Centenas de sérvios bósnios agitaram as bandeiras da Sérvia e da Rússia e faixas do presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira, enquanto organizavam um protesto em apoio ao seu líder separatista que busca a união com a vizinha Sérvia.

Os protestos tiveram lugar na fronteira interna não sinalizada da Bósnia, que separa o país em duas entidades – a Republika Srpska e a Federação Bósnio-Croata – conforme estipulado no acordo de paz mediado pelos EUA que pôs fim à guerra do país de 1992-1995.

Os manifestantes sérvios gritavam palavras de ordem contra a Bósnia ser um Estado único. Eles interromperam brevemente o tráfego entre as duas entidades, mas nenhum incidente grave foi relatado.

“Estivemos sempre do lado dos vencedores”, disse Ljubisa Kosic, autoridade sérvia-bósnia. “Sempre estivemos do lado da liberdade. Portanto, a nossa ligação com a Federação Russa e o povo russo é excelente.”

O Presidente sérvio da Bósnia, Milorad Dodik, que tem laços estreitos com Putin, procura abertamente separar as terras sérvias da Bósnia do resto da Bósnia e anexá-las à vizinha Sérvia. Por esta razão, os Estados Unidos impuseram-lhe sanções em 2017.

Há receios generalizados de que a Sérvia, aliada da Rússia, possa inflamar as tensões nos Balcãs para desviar pelo menos parte da atenção mundial da guerra na Ucrânia.

Os procuradores bósnios estão agora a apresentar acusações contra Dodik pelas suas ações separatistas e por desafiar as decisões de um funcionário internacional que supervisiona a paz no país.

Ele poderá pegar até cinco anos de prisão se for condenado por um tribunal da Bósnia por essas acusações.