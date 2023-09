Separatistas Sikh mortos: EUA esperam que a Índia trabalhe com o Canadá nesta questão

WASHINGTON/OTTAWA (Reuters) – Os Estados Unidos deixaram claro nesta sexta-feira que esperam que o governo indiano trabalhe com o Canadá nos esforços para investigar o possível envolvimento de agentes de Nova Délhi no assassinato de um cidadão canadense em junho.

O primeiro-ministro Justin Trudeau disse na segunda-feira que Ottawa tem informações confiáveis ​​que ligam agentes indianos ao assassinato do líder separatista sikh Hardeep Singh Nigar, provocando uma reação furiosa de Nova Delhi, que nega as acusações.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse aos repórteres numa conferência de imprensa: “Estamos profundamente preocupados com as alegações levantadas pelo primeiro-ministro Trudeau”. “Será importante para a Índia trabalhar com os canadenses nesta investigação. Queremos ver a responsabilização.”

A Casa Branca expressou a sua preocupação com estas alegações, mas Blinken é o funcionário norte-americano mais graduado a comentar até agora.

Os aliados tradicionais do Canadá, incluindo os Estados Unidos, pareceram adoptar uma abordagem cautelosa à questão no início desta semana. Isto deve-se em parte ao facto de os Estados Unidos e outros intervenientes importantes verem a Índia como um contrapeso à crescente influência da China, afirmam analistas políticos.

“Tivemos consultas muito estreitas com nossos colegas canadenses, não apenas consultando, mas coordenando com eles nesta questão”, disse Blinken.

Durante uma conferência de imprensa, Trudeau foi questionado sobre estas alegações e reiterou o seu apelo à cooperação do governo indiano.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, se levanta para fazer uma declaração na Câmara dos Comuns no Parliament Hill em Ottawa, Ontário, Canadá, 18 de setembro de 2023. REUTERS/Blair Gable/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

“Estamos lá para trabalhar de forma construtiva com a Índia. Esperamos que eles se envolvam conosco para que possamos chegar ao fundo deste assunto muito sério”, disse Trudeau.

Trudeau também disse na sexta-feira que o Canadá compartilha suas preocupações com Nova Delhi há algum tempo.

“O Canadá compartilhou com a Índia as alegações credíveis sobre as quais falou na segunda-feira. Fazemos isso há várias semanas”, disse Trudeau aos repórteres.

O governo canadense coletou inteligência humana e lidera uma investigação de meses sobre o assassinato do líder separatista Sikh, informou a CBC News separadamente na quinta-feira, citando fontes.

O relatório afirma que a inteligência incluiu comunicações com autoridades indianas presentes no Canadá, acrescentando que algumas das informações foram fornecidas por um aliado anônimo da aliança Five Eyes.

Five Eyes é uma rede de compartilhamento de inteligência que inclui os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia.

No entanto, Trudeau não forneceu quaisquer detalhes sobre o que as agências de espionagem canadenses coletaram, e seu escritório não confirmou nem negou o relatório da CBC.

Fontes de alto escalão do governo canadense disseram que Trudeau não teria falado publicamente sem ter um alto nível de confiança na inteligência.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington e Steve Shearer em Ottawa; Editado por Daniel Wallis e David Gregorio

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.