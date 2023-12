Samsung Galaxy A15 5G e Galaxy A25 foram lançados na Índia

Depois de revelar seus planos de lançamento na semana passada, a Samsung lançou dois novos smartphones de gama média-baixa na Índia: Galaxy A15 5G e Galaxy A25 5G. Os telefones estão disponíveis em outros mercados, incluindo o Vietnã, há algumas semanas. Ambos os smartphones apresentam uma nova linguagem de design, câmeras primárias de 50MP e baterias maiores.

Preços do Galaxy A15 5G e Galaxy A25 na Índia

O Galaxy A15 5G e o Galaxy A25 5G podem ser adquiridos aqui Loja online Samsung Índiamas sua disponibilidade ainda não foi revelada.

O Galaxy A15 5G custa INR 19.499 para a variante de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A variante com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento custa INR 22.499. O telefone está disponível em três cores: azul, preto claro e azul claro. A Samsung fixou o preço do Galaxy A25 5G em INR 26.999 para a versão que possui 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A variante com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento custa INR 29.999. É vendido em três cores – preto claro, azul claro e amarelo – na Índia.

Especificações do Galaxy A15 5G

O Galaxy A15 5G possui uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+, taxa de atualização de 90 Hz, 800 nits de brilho máximo e tecnologia Vision Booster. É equipado com um processador MediaTek Dimensity 6100+, 8 GB de RAM, 128 GB/256 GB de armazenamento e um slot para cartão microSD. O telefone roda Android 13 pronto para uso e receberá quatro atualizações principais do sistema operacional Android e cinco anos de atualizações de segurança.

Possui uma câmera frontal de 13 megapixels. Na parte traseira, possui uma câmera primária de 50 megapixels, uma câmera ultra grande angular de 5 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. As câmeras primárias frontal e traseira atingem no máximo a gravação de vídeo 1080p a 30fps. O telefone possui um leitor de impressão digital montado na lateral (embutido no botão liga / desliga), GPS, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, uma porta USB Tipo C e um fone de ouvido de 3,5 mm. Ele funciona com uma bateria de 5.000 mAh e suporta carregamento rápido de 25W.

Especificações do Galaxy A25 5G

A Samsung equipou o Galaxy A25 5G com processador Exynos 1280, 8 GB de RAM e 128 GB/256 GB de armazenamento interno. O slot para cartão microSD pode ser usado para expandir o espaço de armazenamento em mais 1 TB. O telefone funciona com uma bateria de 5.000 mAh e suporta carregamento rápido de 25W. Ele roda Android 13 One UI 5.1 e receberá quatro atualizações principais do sistema operacional Android e cinco anos de atualizações de segurança.

Na frente, o Galaxy A25 5G possui uma câmera selfie de 13 megapixels. Na parte traseira, o telefone possui uma câmera primária de 50 megapixels com OIS e VDIS (EIS). Ele também possui uma câmera ultra grande angular de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. A câmera frontal atinge o máximo de gravação de vídeo 1080p a 30fps, enquanto a câmera traseira principal pode gravar vídeo 4K a 30fps. O dispositivo possui um leitor de impressão digital integrado ao leitor de impressão digital montado na lateral.

O Galaxy A25 5G possui tela Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD +, taxa de atualização de 120 Hz, brilho máximo de 1000 nits e tecnologia Vision Booster. Os recursos de conectividade do telefone incluem slot duplo para cartão SIM, 5G, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, porta USB tipo C e um fone de ouvido de 3,5 mm. O telefone também possui alto-falantes estéreo e som Dolby Atmos.