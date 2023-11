Sammy Hagar espera que sua Ferrari LaFerrari alcance uma quantia recorde em leilão

Sammy Hagar ainda fica ‘arrepiado’ com o Van Halen: ‘Estou com saudades do Ed’ Sammy Hagar conversa com Marco Della Cava do USA TODAY sobre suas motivações para continuar criando e seus dias como vocalista do Van Halen. Divirta-se!, EUA hoje

Apesar de décadas de rock and roll de alta tensão, Sami HagarA audição ainda está boa. Exceto quando seus netos tentam chamar sua atenção.

“Eles dirão: ‘Vovô’ e eu não responderei, até que minha esposa Carrie diga algo, e eu pensarei: ‘Ah, sim, sou eu’”, Hagar ri. “Difícil de imaginar.”

Embora Hagar ainda tenha um físico em forma e uma boa voz aos 76 anos, o ex-vocalista do Van Halen está prestes a fazer uma grande concessão à velhice: ele está vendendo sua namorada. Ferrari LaFerrari 2015Um míssil terrestre para um carro que ele não consegue domar.

“Minha visão, meus reflexos, não são o que deveriam ser para dirigir este carro, então decidi que outra pessoa precisava aproveitá-lo”, diz Hager, revelando a notícia da venda primeiro ao USA TODAY. Ele fará de seu carro uma obra-prima no último fim de semana do evento anual Leilão Barrett-Jackson em ScottsdaleArizona, 20 a 28 de janeiro de 2024.

Embora o nome do carro tenha sido recebido com algumas risadas quando apareceu pela primeira vez, há uma década – em italiano, significa basicamente “Ferrari” – ele certamente destacou o óbvio: este era o auge do que os engenheiros da empresa podiam produzir na época.

Então, por que vender esta joia rara?

Definitivamente, isso não é difícil de vender. Hager conseguiu manter este carro e outros semelhantes apenas pelo privilégio de observá-los diariamente, graças não só ao seu sucesso na música rock, mas também à sua perspicácia empreendedora de décadas, destacada pela venda do seu carro. Tequila Cabo Wabo para o Gruppo Campari Skyy por US$ 100 milhões Há mais de uma década.

Seus cofres também aumentam regularmente graças à continuação da turnê com sua banda Círculocom a participação do guitarrista Vic Johnson, do ex-baixista do Van Halen Michael Anthony e do baterista Jason Bonham (filho do lendário mestre dos skins do Led Zeppelin, John Bonham).

“Se eu pudesse estacionar aquele carro na sala e sentar nele com pipoca e assistir a um filme, eu o faria, mas esses carros, todos os carros, são projetados para serem dirigidos”, diz Hager, que coleciona Ferraris. E ocasionalmente BMW, Ford e Aston Martin desde sua primeira fama solo na década de 1970. “É o carro mais incrível que já tive. Mas chegou a hora.”

Quanto vale a Ferrari LaFerrari de Sammy Hagar? Descubra em janeiro quando alguém dá uma fortuna

Por mais impressionantes que sejam a aparência e as especificações do carro (mais sobre isso depois), o que é ainda mais surpreendente é o preço esperado.

Embora o preço do carro seja de cerca de US$ 1,5 milhão para as 499 pessoas que tiveram a sorte de receber uma oferta por tempo limitado, Hager espera que seu LaFerrari possa custar até três vezes esse preço. Ou mais quem sabe.

“Veremos quanto valor é agregado ao carro pelas cores exclusivas que Sammy escolheu e pelo fato de ser dele”, diz Craig Jackson, CEO da casa de leilões. “Eu sou otimista.”

Nos últimos meses, um LaFerrari azul apareceu Foi vendido em leilão por pouco mais de US$ 4 milhõesEnquanto companheiro roqueiro Rod Stewartque inicialmente manifestou interesse em comprar o LaFerrari de 1.600 quilômetros de Hager, encontrou seu próprio modelo de baixa quilometragem e Ela orgulhosamente posou com ele em setembro Para lojas britânicas. Nenhum preço específico foi listado, mas ocorreram especulações na mesma faixa de preço.

Sammy Hagar customizou sua Ferrari LaFerrari e solicitou que o interior fosse compatível com seu avião

Jackson ressalta que quem comprar o carro levará com ele um pedaço da história de Hagar. O músico selecionou pessoalmente o exterior creme com a ajuda de sua esposa e de um designer da Ferrari durante várias viagens à fábrica em Maranello, Itália. O interior em couro escuro e fibra de carbono foi escolhido para combinar com o interior do Hager Jet. O volante contém suas iniciais e data de nascimento.

“Isso foi literalmente feito para Sammy”, diz Jackson.

Hajar lembra que esteve em um restaurante italiano próximo à fábrica e conheceu ninguém menos que Piero Ferrari (filho do lendário fundador Enzo, cuja vida logo cobraria seu preço). Uma grande tela mostrando Adam Driver fazendo o papel do patriarca em “Ferrari”).

Hajar diz: “Ele me perguntou sobre a cor e eu contei a ele”. Piero sorriu e disse: Só um. Acho que ele sentiu que era único.

Hager planeja estar no leilão do Arizona quando seu carro cruzar a área. Ele sugere que pode haver diversão aguardando os participantes e o licitante vencedor.

“Ainda estou pensando em tudo isso”, diz ele. “Talvez quem vencer venha comigo ao Cabo Wabo Club (em Cabo San Lucas, México). Não tenho certeza, mas será um evento divertido.”

O LaFerrari da Ferrari tinha quase 1.000 cavalos de potência e uma velocidade máxima de 217 mph

Qual é o problema deste garanhão italiano? a Uma rápida pesquisa no Google fornecerá todos os dados e vídeos Você pode querer pegar um LaFerrari com raiva.

Mas para cobrir o básico além da atraente escultura da carroceria, o carro possui um motor V12 emparelhado com motores elétricos para uma potência totalmente híbrida de 949 cavalos (ou cerca de um quinto de um Toyota Camry básico). Atingirá 60 mph em menos de 3 segundos e terá uma velocidade máxima de 217 mph. Qualquer pessoa que já esteve em um desses carros pode dizer que a aceleração leva à visão de túnel.

“Minha esposa não iria naquele carro comigo. Ninguém iria”, diz Hager, que levou o jornalista veterano Dan Rather para um passeio aterrorizante naquela LaFerrari em um episódio do programa AXS de Rather, “The Big Interview”.

Mas fiquem tranquilos, fãs do Red Rocker. Um cara que não consegue dirigir 55 anos não troca exatamente sua Ferrari por uma caminhonete.

Junto com sua coleção atual de Ferraris vintage, incluindo o lendário 512 BBi preto do vídeo “I Can’t Drive 55”, ele está esperando para recebê-lo em breve. Nova Ferrari Purusangoi – O primeiro carro de quatro portas e SUV produzido em fábrica, embora a Ferrari ignore isso, preferindo seu próprio termo, FUV, ou Ferrari Multi-Utility Vehicle.

Deixando de lado a sigla boba, o carro promete aceleração, manuseio e frenagem incríveis. O que é especialmente adequado para o incurável demônio da velocidade.

“Esse carro é meu estilo favorito hoje em dia, com os filhos, os netos e o cachorro”, diz Hajar, encolhendo os ombros. “Mas isso não significa que dirigirei devagar.”