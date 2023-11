Revivendo a última Penske IndyCar vencedora

Patrick Morgan tem uma relação especial com os carros movidos pelos motores de sua família. O britânico também tem um talento especial para trazer estes carros de volta à vida, a um estado de perfeição através das restaurações certas através da sua empresa Dawn Treader Performance Engineering no Reino Unido.

Fundada em 1983 por Mario Ihlin e Paul Morgan – “El” e “Moore” em Elmore – com apoio financeiro de Roger Penske, Elmore se tornou sinônimo de sucesso quando o V8 CART IndyCar turboalimentado de 2,65 litros da Chevrolet dominou a série CART, muitas vezes na parte traseira do chassi construído pela Penske Cars.

O falecido filho de Morgan, Patrick, que trabalhou na Ilmor como técnico de motores da IndyCar, fundou a Dawn Treader em 2004 e assumiu uma série de projetos importantes, incluindo o chassi 05 Penske PC26, o último chassi vencedor de corridas construído pela Penske Cars.

Conduzido por Paul Tracy, o chassi venceu no Gateway – hoje conhecido como World Wide Technology Raceway – em 1997, que também marcou a 99ª vitória da Penske Racing na IndyCar e a final com um veículo que ela construiu.

Um período sombrio se seguiria quando o chassi Reynard CART governasse e, no final de 1999, a Penske optou por cessar a produção de seu próprio projeto feito na base da Penske Cars em Poole, Inglaterra, e mudar para Reynard.

Tendo adquirido um chassi PC26 de 2005 e um motor Ilmor com o emblema da Mercedes, Morgan assumiu um trabalho repleto de enorme significado pessoal e profissional.

“Em meados de 1997, eu estava treinando como engenheiro de pista na Ilmor Inc, a subsidiária americana da empresa do meu falecido pai”, disse ele à RACER. “No final daquele ano, fui emprestado por Elmore para trabalhar na oficina de motores da Penske em Reading, Pensilvânia, por isso tenho uma ligação pessoal com o carro. Foi um prazer estar na Penske durante as últimas semanas de A carreira de Karl Kainhofer, onde aprendi muito e fiz muitos amigos para a vida toda.

“Depois que a temporada de 97 terminou, o PC26 05 foi enviado de volta para o Reino Unido, onde morou na casa de Roger Penske. Quando a Penske Cars fechou suas portas, estava programado para retornar aos EUA, mas o então diretor administrativo da Ilmor, Nick Guzzi, perguntou “Perguntei se queria comprá-lo com a condição de que voltasse a funcionar. Concordei, mas não tinha ideia do que isso implicaria… Parecia uma grande oportunidade.”

Muito poucos carros da era CART mais rápida existem em condições de funcionamento, especialmente aqueles do final da década de 1990, onde batalhas ferozes pelos fabricantes de motores da série fizeram com que a maioria dos motores retornasse aos seus fabricantes e permanecesse trancada a sete chaves até hoje. Para Morgan com PC26, não houve preocupações sobre restrições de oferta.

“A restauração da Penske levou 18 meses e está equipada com o motor Mercedes-Benz IC108D correto e pacote eletrônico Delco Gen V que foi exclusivo da equipe em 1996 e 1997”, disse ele. “A eletrônica foi um grande desafio, mas depois de instalada e funcionando, provou ser um belo sistema.

“Rodamos o carro 200 rpm abaixo da ‘especificação de corrida’, que no dia era de 14.400 rpm (a qualificação foi de 14.800 rpm), mas com 40 polegadas de impulso total com SWOL (mudança sem elevação) e SLIM (limitador de velocidade nos boxes) e praticamente todo o resto, exceto o levantador de peso eficiente.Isso é algo em que estou ansioso para trabalhar agora que terminamos a restauração do PC27 de 1998, na qual estamos profundamente envolvidos no momento.

O PC26 foi disputado antes de câmeras de alta definição serem usadas nas transmissões da IndyCar e muito antes da invenção das GoPros. Morgan estava animado em trazer tecnologia fotográfica moderna para capturar o Hull 05 em ação, que forma a base do curta-metragem recentemente concluído abaixo.

“Embora tenhamos usado o carro em eventos como o Festival de Velocidade de Goodwood, há poucas imagens a bordo dos carros da Penske daquela época em geral”, disse ele. “Inspirados pela maravilhosa história de Colton Herta comprando um Reynard 98 para seu pai, embarcamos em um dia de gravação com o diretor James Ward em Sewell, o pequeno campo de aviação da Segunda Guerra Mundial onde minha empresa de restauração está baseada.

“Sou engenheiro, não piloto, por isso é uma verdadeira honra poder ter uma ideia do que esses carros podem fazer e quão duro eles podem realmente ser dirigidos. Por exemplo, mesmo quando subimos e descemos uma pista de pouso, você percebe rapidamente como as mudanças na direção e na força do vento têm um grande impacto.” E, às vezes preocupante, na aerodinâmica, tanto nas ações de direção quanto no solo na superfície da pista.

“Espero que os espectadores gostem do filme tanto quanto nós gostamos de fazê-lo. Os carros desta época são coisas maravilhosas para trabalhar, assistir e ouvir. Embora os sons dos motores V6, V10 e V12 sejam incríveis, nada é tão especial quanto o barulho assustador de alguém desse período Que ecoa pelas arquibancadas ovais de quilômetros de extensão. A memória ainda faz os cabelos da minha nuca se arrepiarem.

Clique aqui Para assistir no YouTube.