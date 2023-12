Revelando as primeiras imagens de IA extraídas do cérebro humano

Escrito por Douglas Helm |

Um grupo de pesquisadores no Japão encontrou outra maneira interessante de usar a tecnologia de inteligência artificial. Num projeto de pesquisa recente liderado por uma equipe dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia Quântica (QST) e da Universidade de Osaka, eles conseguiram traduzir a atividade cerebral humana para representar imagens mentais de objetos, animais e paisagens. Eles divulgaram imagens da pesquisa e os resultados são surpreendentes.

Uma imagem que a tecnologia de IA foi capaz de decifrar a partir da atividade cerebral foi a representação ao vivo de um tigre com características detalhadas como manchas, orelhas e muito mais. Outra imagem mostra um avião. Embora anteriormente tivéssemos tecnologia capaz de recriar imagens da atividade cerebral, este é um dos poucos estudos que conseguiu tornar visíveis essas imagens mentais.

Entre esses estudos anteriores, as imagens decodificáveis ​​eram um tanto limitadas a diversas categorias, como rostos humanos, letras e números. A nova tecnologia de decodificação cerebral alimentada por IA parece ser capaz de decodificar uma gama muito maior de imagens do que o cérebro humano. Como apontam os pesquisadores no estudo, “visualizar imagens mentais de imagens naturais arbitrárias representa um marco importante”.

Para conduzir este estudo fascinante da mente humana, a equipe pediu aos participantes que observassem cerca de 1.200 imagens diferentes e depois analisaram os sinais cerebrais em relação aos visuais usando a tecnologia de ressonância magnética. A IA será treinada neste mapeamento, eventualmente permitindo decodificar imagens da atividade cerebral e exibir visualmente o resultado. Os pesquisadores indicaram que esta tecnologia tem aplicações potenciais no campo da medicina.

Outros usos potenciais para esta tecnologia de imagem de IA incluem a criação de dispositivos de comunicação ou o estudo de sonhos, que ainda são um mistério que escapa à compreensão científica completa. A mente humana é algo complexo e complexo e ainda temos muito que aprender. Será interessante ver como esta tecnologia pode contribuir para o campo da investigação cognitiva e psicológica.

A eficácia da técnica de decodificação cerebral de IA é muito interessante, pois a estrutura criada pela equipe mostrou que as imagens visuais e imaginadas eram mais precisas em comparação aos métodos anteriores e precisas ao acaso. O estudo revelou que a nova estrutura pode reconhecer imagens visuais com 90,7% de precisão, em comparação com 64,3% de precisão dos métodos anteriores e uma precisão aleatória de 50%. À medida que esta IA continua a treinar, esta percentagem poderá continuar a aumentar no futuro.

Embora a IA seja sem dúvida um tema controverso nos campos criativos, e com razão, é certamente menos controverso na medicina e na investigação científica. Ao treinar a IA em dados médicos e científicos, os investigadores podem criar estruturas e tecnologias como a IA de descodificação cerebral, na esperança de melhorar os seus campos e descobrir mais mistérios científicos do nosso mundo. A Inteligência Artificial tem gradualmente provado a sua eficácia no campo da medicina, e será interessante ver como esta tecnologia continua a crescer neste campo.

fonte: Ciência Direta