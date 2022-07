Repsol SA: Espanha e Portugal apostam na colaboração para se tornarem líderes em mobilidade sustentável

A Fundação Repsol, em conjunto com a Câmara de Comércio Portuguesa (CIP), a Câmara de Comércio Hispano-Portuguesa (CHP) e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (CCILE) sobre “Mobilidade Sustentável: Desafios e Oportunidades na Descarbonização da Mobilidade. ” No evento em Lisboa, os participantes exploraram as chaves para progredir rumo à mobilidade sustentável e inteligente em Espanha e Portugal.

Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, PortugalJorge Delgado, Presidente da RepsolAntonio Brufau, O prefeito de LisboaCarlos Moidas e O CIP(Confederação Empresarial Portuguesa) PresidenteAntonio Saraiva inaugurou o evento.

o Presidente da Repsol Promoveu a transformação do movimento e destacou a oportunidade de torná-lo mais eficiente e inteligente, ou seja, utilizando tecnologias comprovadas, conhecidas e eficientes, ao mesmo tempo em que se compromete com os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos. Melhorar os serviços e a qualidade de vida dos cidadãos, ajudar a reduzir as emissões e melhorar os seus recursos.

De sua parte, o Secretário de estado “A mobilidade está no segundo ponto de viragem tecnológico, e a necessidade de revolucionar a forma como nos movemos e transportamos, tanto as pessoas como as coisas, é óbvia. A mobilidade do futuro será amiga do ambiente, partilhada, conectada e autónoma”.

o prefeito de Lisboa “Há três desafios essenciais: a economia, garantir que o crescimento seja compatível com a redução das emissões. O crescimento deve ser compatível com o combate às alterações climáticas, e a Europa já demonstrou que isso é possível. Lutar para reduzir as emissões. Através da tecnologia, e abordando custos de produção e questões sociais, porque é preciso conscientizar as pessoas sobre a necessidade dessa mudança.

o Presidente CIP “O papel prioritário da confiabilidade e segurança para a indústria automotiva em sua transição para a mobilidade sustentável do futuro” é observado.

Desde então, a mesa redonda Inovação e digitalização para a mobilidade Luis Philippe Marques, presidente do Instituto Urbano do Estacionamento e Mobilidade de Lisboa (EMEL); Lola Ortiz, Diretora Geral de Planejamento e Infraestruturas de Mobilidade da Câmara Municipal de Madri; Associação Nacional da Indústria de Duas Rodas (ABIMOTA), Secretário Geral Gil Natalis; Chefe de Sistemas Inteligentes em Veículos da Automobile Research University (INSIA) da Universidade Politécnica de Madrid, Felipe Jimenez; Aitor Arzuaga, Representante da Alba Innovación na Petronor e Representante do Conselho de Administração do Instituto de Informática e Engenharia Informática, Tecnologia e Ciência em Portugal (INESC TEC), José Carlos Caldeira.

Os oradores concordaram com o trabalho árduo que continua a progredir no desenvolvimento de tecnologias e serviços para a descarbonização da mobilidade por parte da administração pública, setor da energia, setor dos transportes e ciência. Especialmente através da digitalização, eficiência energética e novos combustíveis.

Neste módulo, fica claro que o movimento do futuro é necessário Promover a visão única, a neutralidade tecnológica e a ação coordenada de todas as agênciasJuntamente com a sociedade, atingir os objetivos de descarbonização no quadro de uma transição energética justa e inclusiva que não deixa ninguém para trás.

Em seguida, o Presidente da Associação dos Fabricantes da Indústria Automotiva (AFIA), José Guto; Secretário-Geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), Helder Pedro; Diretor Geral da Associação Espanhola de Fabricantes de Automóveis e Caminhões (ANFAC), José López-Dafal; Participaram José Portilla, Diretor Geral da Associação Espanhola de Fornecedores Automotivos (SERNAUTO) e Marta Blasquez, Vice-Presidente Executiva da FACONAUTO. A segunda mesa redonda focou nos desafios e oportunidades do setor automotivo Descarbonização dos transportes na Península Ibérica.

Todos eles destacaram A força da indústria automóvel em Espanha e Portugal, O caminho para se tornar referência no novo movimento do futuro: descarbonizado, sustentável, digitalizado e autônomo. Um processo que exige empenho, trabalho árduo e inovação em toda a cadeia de valor. Os participantes destacaram que O desafio da tecnologiae a necessidade de desenvolver uma regulamentação que proteja a competitividade e o emprego na indústria automotiva.

finalmente, o Presidentes da Câmara de Comércio Hispano-PortuguesaAntónio Calçada de Sá, e em Reunião geral dos intervenientes do comércio e indústria luso-espanhola, Francisco Dezcallar, destacou a importância da cooperação entre Espanha e Portugal, para trabalharmos juntos em novas soluções que permitirão que ambos os países se tornem referências no movimento do futuro. Tanto a força da indústria automotiva quanto o compromisso de empresas e organizações com a transição energética se destacam.

Esta conferência faz parte sala abertaO espaço digital da Fundação Repsol aposta na promoção do debate e Conhecimento rigoroso em torno das chaves para a transformação de energia. O vídeo completo do evento está disponível gratuitamente mediante inscrição aqui: openroom.fundacionrepsol.com/en/.