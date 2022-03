Reportagem: Os dirigentes fizeram um ‘show forte’ aos Seahawks para Russell Wilson

Imagens Getty

O gerente geral de Washington, Mayhew, disse esta semana que a equipe Fale com todas as equipes que pode ter um quarterback disponível para negociar em sua tentativa de garantir o chamador do sinal da franquia.

Portanto, não é surpresa que os Seahawks tenham recebido um inquérito dos líderes sobre isso. Russel Wilson.

Ian Rapoport, da NFL Media, relata que Washington fez uma “oferta sólida” aos Seahawks por Wilson. Quão forte? Rapoport disse que Washington ofereceu várias opções no primeiro turno.

Wilson, que tem uma cláusula de não negociação, provavelmente vetaria qualquer possível acordo. Ele disse esta semana que, embora ame a Costa Leste, “acho que Costa Oeste é melhor para mim agora.”

Também é possível que os Seahawks estejam tentando trocar Wilson sem parecer estar tentando trocá-lo. Right Show, junto com o OK de Wilson, pode encontrar Wilson fazendo as malas e indo para outro lugar.

O técnico do Seahawks, Pete Carroll, disse esta semana que o time “nenhuma intençãoPara Trade Wilson, uma frase que deixa em aberto a possibilidade de negociação.

Wilson perdeu três jogos com uma lesão no dedo em 2021, mas acumulou um recorde de 6-8 nas partidas que disputou. Seattle terminou com um histórico de derrotas pela primeira vez desde que Wilson assumiu o cargo de quarterback da equipe em 2012.

Wilson era um profissional do Rolly Bowler, completando 65% de seus passes para 3.113 jardas com 25 touchdowns e seis interceptações. Ele também correu para 183 jardas e duas dúzias de jardas.