Redução da População Escolar – Portugal News

Esta projecção de “uma redução global de 26 por cento em todos os níveis de ensino”, como observou a consultora da Primelayer Lúcia Santos, vai de encontro às evidências anteriormente partilhadas de uma queda significativa de 7,6 por cento no número de estudantes em Angra do Heroísmo desde 2015. 2022.

Embora os resultados da investigação sejam algo preocupantes, o consultor explicou que o foco deve ser mudar esta realidade. Como boa solução para o problema, as escolas com pelo menos 50 por cento de taxa de ocupação e apenas quatro ou mais salas de aula estão abertas, agora existem escolas do primeiro ciclo onde alunos de diferentes anos letivos partilham a mesma sala de aula. . Segundo a investigação apresentada, cinco escolas do primeiro ciclo têm menos de quatro salas de aula

No entanto, poderá ser necessário adoptar diferentes soluções quando se trata de crianças em idade pré-escolar. Como acrescentou Lúcia, “Cada situação deve ser avaliada individualmente, desde que não comprometa o sucesso acadêmico do aluno”. No entanto, como explicou Fátima Amorim, vereadora do concelho de Angra do Heroísmo, “gerir uma escola com três ou quatro crianças” é considerado imprudente.

Quanto às medidas para tentar resolver o problema, o autarca defendeu que existe uma forte correlação entre o despovoamento das escolas e as taxas de natalidade recentes. E acrescentou: “Queremos que mais pessoas vivam no concelho, mas temos todos de nos unir e criar um ambiente onde essas pessoas queiram viver no concelho, para que nasçam mais crianças no nosso concelho”. O governo dos Açores aposta na melhoria dos sistemas educativos e na criação de redes para que as pessoas queiram ficar e constituir família nos Açores.