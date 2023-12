Rastreando os primeiros imigrantes na América do Norte através da Sea Ice Highway

Uma nova pesquisa sugere que alguns dos primeiros americanos podem ter viajado no gelo marinho de inverno ao longo da costa de Beringia, há 24 mil anos.

Um dos debates mais importantes na arqueologia é como e quando os humanos chegaram pela primeira vez à América do Norte. Os arqueólogos argumentam tradicionalmente que as pessoas caminhavam por um corredor sem gelo que se abriu brevemente entre mantos de gelo há cerca de 13 mil anos.

Novas evidências desafiam as teorias tradicionais

Mas um número crescente de descobertas arqueológicas e genéticas – incluindo pegadas humanas no Novo México que remontam a cerca de 23 mil anos – sugerem que os humanos chegaram ao continente muito antes. Estes primeiros americanos provavelmente viajaram ao longo da costa do Pacífico de Beringia, a ponte terrestre entre a Ásia e a América do Norte que surgiu durante o último máximo glacial, quando as camadas de gelo acumularam grandes volumes de água, causando a queda do nível do mar.

Agora, num estudo apresentado na sexta-feira, 15 de dezembro, na reunião anual da União Geofísica Americana (AGU23) em São Francisco, as reconstruções paleoclimáticas no noroeste do Pacífico sugerem que o gelo marinho pode ter sido uma das formas pelas quais as pessoas se deslocaram para o sul.

Teorias de migração costeira

A ideia dos primeiros americanos viajarem ao longo da costa do Pacífico não é nova. As pessoas provavelmente estavam ao sul das enormes camadas de gelo que cobriam grande parte do continente há pelo menos 16 mil anos. Dado que a passagem sem gelo não teria sido aberta durante milhares de anos antes da chegada destas primeiras pessoas, os cientistas sugeriram que as pessoas podem ter se movido ao longo de uma “estrada de algas”, enquanto os primeiros americanos viajavam lentamente para a América do Norte em barcos, seguintes mercadorias: Abundante em águas costeiras.

Arqueólogos descobriram evidências de assentamentos costeiros no oeste do Canadá que datam de 14 mil anos. Mas em 2020, os investigadores observaram que a água doce proveniente do derretimento dos glaciares naquela altura pode ter criado uma forte corrente que teria dificultado a deslocação das pessoas ao longo da costa.

Estrada gelada sobre águas perigosas

Para obter uma imagem mais completa das condições oceânicas durante estes períodos cruciais da migração humana, Summer Pretorius, do USGS, e os seus colegas analisaram os factores climáticos nos sedimentos oceânicos ao longo da costa. A maioria dos dados veio de pequenos plânctons fossilizados. A sua abundância e química ajudam os cientistas a reconstruir as temperaturas dos oceanos, a salinidade e a cobertura de gelo marinho.

A apresentação de Praetorious faz parte de uma sessão sobre a história climática e geologia da Beringia e do Pacífico Norte durante o Pleistoceno na AGU23. A conferência de uma semana trouxe 24.000 especialistas de vários campos das ciências da terra e do espaço para São Francisco este ano e conectou 3.000 participantes online.

A equipe de Pretorius usou modelos climáticos e descobriu que as correntes oceânicas eram duas vezes mais fortes do que hoje, durante o auge do Último Máximo Glacial, há cerca de 20.000 anos, devido aos ventos glaciais e à redução do nível do mar. Pretorius disse que embora remar não seja impossível, estas condições tornam muito difícil viajar de barco.

No entanto, os registos também mostram que grande parte da região abrigou gelo marinho no Inverno até cerca de 15.000 anos atrás. À medida que as pessoas se adaptavam ao frio, “em vez de terem de remar contra esta terrível corrente de gelo, provavelmente estavam a usar o gelo marinho como plataforma”, disse Pretorius.

Gelo marinho como via de migração

As pessoas do Ártico de hoje viajam ao longo do gelo marinho em trenós puxados por cães e motos de neve. Os primeiros americanos também podem ter usado a “rodovia do gelo marinho” para vagar e caçar mamíferos marinhos, abrindo caminho lentamente para a América do Norte no processo, disse Pretorius. Os dados climáticos sugerem que as condições ao longo da rota costeira podem ter sido favoráveis ​​à migração entre 24.500 e 22.000 anos atrás e entre 16.400 e 14.800 anos atrás, talvez apoiadas pela presença de gelo marinho no inverno.

Integrando novas e velhas teorias

Embora seja difícil provar que as pessoas usavam o gelo marinho para viajar, uma vez que a maioria dos sítios arqueológicos estão submersos, a ideia fornece uma nova estrutura para a compreensão de como os humanos chegaram à América do Norte sem uma ponte terrestre ou viagens marítimas fáceis.

Pretorius disse que a estrada do gelo marinho não era inconsistente com outras migrações humanas no futuro. Os modelos da equipe mostram que a Corrente do Alasca se acalmou há 14 mil anos, tornando mais fácil para as pessoas viajarem de barco ao longo da costa.

“Não há nada sobre a mesa”, acrescentou ela. “Sempre ficaremos surpresos com a engenhosidade do homem antigo.”