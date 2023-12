Quanto custará a ceia de Natal em Portugal este ano?

“Um pequeno cabaz com 16 artigos essenciais na mesa de Natal dos portugueses, como bacalhau, peru, vinho ou azeite, custa este ano 50,78 euros, mais 4,41 euros que em 2022”, refere a DECO.

Dados da DECO Proteste observam que “os preços dos alimentos subiram de forma generalizada”, mas dias antes da ceia de Natal, “os preços do azeite virgem extra, da batata vermelha, da couve e da farinha contribuem mais para as despesas dos supermercados em comparação com 2022”.

“No dia 20 de dezembro, o preço de uma garrafa de azeite virgem extra de 75 centilitros era de 10,17 euros, mais 4,28 euros (73%) que em 2022. A batata vermelha aumentou 16% face a 2022. Neste dia 20 de dezembro, o preço por quilo deste vegetal 1,35 euros, mais 18 cêntimos por quilo do que há exactamente um ano.Repolho, 18 cêntimos por quilo (mais 13%), 1,60 euros por quilo “Farinha para bolos 19 cêntimos. Custo maior em relação a 2022 (12%). No dia 20 de dezembro custa 1,80 euros”, nota a DECO Proteste.

Além do azeite virgem extra, da batata vermelha, da couve e da farinha para bolos, os preços do açúcar branco e das barras de chocolate também aumentaram em relação ao ano passado, o que poderá aumentar os gastos com doces de Natal.

“Um pacote de açúcar branco subiu 14 cêntimos (mais 9%) para 1,73 euros. O preço de um chocolate era de 1,86 euros no dia 20 de dezembro, 14 cêntimos (mais 8%) superior ao de 2022”, afirma. .

Qual preço caiu?

Mas também há boas notícias: “Apesar de o cabaz de Natal estar mais caro face a 2022, há oito produtos nesta lista de compras que ficaram mais baratos de um ano para o outro”, nota a DECO Proteste. Eles são os seguintes:

– O óleo de cozinha ficou 1,01 euros mais barato. O preço por garrafa, no dia 20 de dezembro deste ano, era de 1,87 euros.

– O vinho branco diminuiu 27 cêntimos de 21 de dezembro de 2022 para 20 de dezembro de 2023. No dia 20 de dezembro de 2023, a garrafa custa 2,42 euros.

– O leite semidesnatado caiu 8 centavos. Em 20 de dezembro de 2023, um pacote custava 89 centavos.

– Um pãozinho tradicional (gargaga) está 1 centavo mais barato que há um ano, agora custa 19 centavos.

– O preço do arroz Carolina diminuiu 13 cêntimos no ano passado para 1,91 euros.

– 17 paises por quilo de peru. Em 20 de dezembro de 2023, o seu preço era de 4,33 euros.

– Os ovos eram 6 centavos mais baratos. Esta semana, uma caixa de seis ovos custa 1,53 euros.

– O ananás diminuiu 2 cêntimos por kg. No dia 20 de dezembro, o preço desta fruta por kg era de 1,43 euros.