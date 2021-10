Produtos criptográficos institucionais pontuam ativos AUM à medida que os investidores acumulam bitcoins

Os investidores institucionais continuam a investir em Bitcoin, apesar da alta do preço para um máximo de cinco meses.

De acordo com a CoinShares em 12 de outubro Transmissão semanal de fundos de ativos digitais RelatórioMais de $ 226 milhões de capital foram investidos em produtos institucionais Bitcoin (BTC) na semana passada. Os produtos Bitcoin dominaram a entrada de A terceira semana consecutiva, com aumento semanal de 227%.

O influxo maciço coincidiu com um aumento de 12,5% no preço do BTC para a semana, com o BTC alcançando cerca de US $ 54.000 em outubro

A CoinShares atribui a mudança positiva no sentimento em relação ao Bitcoin às recentes declarações do presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, indicando a tão esperada aprovação dos Estados Unidos. O primeiro fundo a ser negociado na bolsa de Bitcoin (ETF) pode estar ao virar da esquina.

O aumento da atividade em torno do bitcoin viu os ativos agregados sob gestão (AUM) para produtos criptográficos institucionais aumentar para US $ 66,7 bilhões na semana passada – com a CoinShares estimando o total em apenas 5% dos ativos padrão do setor sob gestão em maio.

Os produtos de rastreamento Altcoin apresentaram desempenho misto durante a semana, com os produtos Solana (SOL) e Cardano (ADA) gerando entradas de US $ 12,5 milhões e US $ 3 milhões, respectivamente. No entanto, os fundos que se oferecem para lidar com ETH (ETH), Polkadot (DOT) e Ripple (XRP) sofreram saídas de $ 13,6 milhões, $ 2,1 milhões e $ 600.000 cada.

Os produtos de investimento de criptografia já registraram entradas por oito semanas consecutivas.

Muitos espectadores atribuem o BTC recente impulso de alta As expectativas são de que a Securities and Exchange Commission em breve aprovará um Bitcoin ETF baseado em futuros.

Embora a SEC já tenha retirado todos os pedidos recebidos para Bitcoin ETFs realmente apoiados, a SEC está atualmente estudando quatro Aplicações de fundos negociados em bolsa com base no contrato de futuros regulamentados da Chicago Mercantile Exchange (CME).

Com os mercados de futuros da CME oferecendo um produto já segurado e supervisionado pelos reguladores dos EUA, críticos como o analista-chefe de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, acreditam que os ETFs de futuros de Bitcoin “provavelmente entrarão no prazo” Luz verde regulatória Este mês.