Príncipe William e Kate Middleton ‘furiosos’ com os planos de aniversário do Príncipe Harry

Amigos do Príncipe William e Kate Middleton disseram que o casal ficaria indignado com a decisão do Príncipe Harry de fazer um discurso em Londres na véspera do aniversário da morte da Rainha Elizabeth. Embora fontes também tenham dito ao The Daily Beast que é improvável que Harry veja seu pai ou irmão, e não se espera que ele compareça a nenhuma reunião familiar pública ou privada que marque a morte da falecida Rainha.

A aparente recepção fria ocorre depois que o escritório de Harry anunciou na quinta-feira que ele aparecerá no WellChild Awards em 7 de setembro e fará um discurso.

Dado que 8 de setembro é o aniversário da morte da Rainha, parece inconcebível que ele não se referisse ou prestasse homenagem à sua falecida avó, especialmente porque perdeu o WellChild Awards do ano passado enquanto se esforçava para ficar ao lado da sua avó.

William e Kate estão programados para fazer uma aparição pública ainda não confirmada fora de Londres em 8 de setembro, onde se lembrarão da falecida Rainha – e inevitavelmente agora haverá dúvidas se Harry se inseriu tão dramaticamente nos eventos da semana que irão acontecer. ofuscar seus planos. Uma fonte em seu escritório disse ao The Daily Beast que os detalhes exatos de seu noivado serão anunciados em breve.

Um amigo de William e Kate disse que o casal provavelmente não tem intenção de se encontrar ou ter um caso com Harry, o que não é surpreendente, alguns poderiam dizer, dado o estado perigoso das relações entre os irmãos anteriormente próximos.

Também foi relatado que Meghan Markle não irá com Harry para o Reino Unido e, em vez disso, viajará diretamente de sua casa na Califórnia para Dusseldorf, Alemanha, para participar da abertura dos Jogos Invictus, um evento de estilo paraolímpico para ex-feridos feridos. militares que Harry criou.

Harry ainda estará no Reino Unido em 8 de setembro – e sua decisão de estar no país no aniversário da morte da Rainha parecerá para alguns uma provocação calculada.

A realeza já havia dito que, embora William e Kate estejam noivos, não haverá eventos públicos oficiais centrados na celebração do aniversário. O rei Carlos e a rainha Camilla não aparecerão em público, passando o dia no que os cortesãos descreveram como “meditação privada”. Isto segue o precedente estabelecido pela própria falecida Rainha, que passou o aniversário da morte de seu pai em privado.

“ William e Kate ficarão bravos, principalmente por causa do encontro, mas irão ignorar. O que mais eles podem fazer? “ – Amigo do príncipe William

Um amigo do Príncipe William disse ao The Daily Beast: “Está se tornando cada vez mais difícil saber o que Harry quer ser e o que ele quer fazer. Ele foi nomeado zelador do WellChild porque era membro da família real. Agora isso parece ser algo que ele deseja continuar a fazer como um indivíduo normal. William e Kate ficarão bravos, principalmente por causa do encontro, mas irão ignorar. O que mais eles podem fazer?”

Eles disseram que William e Kate não estenderiam um ramo de oliveira a Harry, convidando-o para aparecer com eles ou para se encontrarem para conversas privadas.

No início desta semana, uma fonte disse ao The Daily Beast que os relatos de que Harry iria se encontrar com seu pai nas chamadas “conversações de paz” eram falsos, dizendo: “Charles não verá Harry e também não verá William. chance. Ele se sente completamente traído pelo que Harry escreveu sobre ele no livro e pelo que disse sobre ele no Netflix.”

William, em particular, sente-se profundamente magoado com o que vê da traição do irmão ao contar segredos de família e conversas privadas em seu diário. adicional. William e Kate também ficaram irritados com as críticas de Harry às suas decisões sobre criar seus filhos como membros da realeza, entende o The Daily Beast.

A equipe do Palácio de Kensington já disse que William e Kate aparecerão em público no primeiro aniversário da morte de Elizabeth. Dado que este é o dia seguinte ao discurso de Harry, pode haver a possibilidade de os dois campos se acomodarem, se Harry evitar qualquer compromisso público no aniversário real.

A verdadeira tensão no palácio será que Harry poderá escolher perturbar ainda mais a delicada coreografia do dia, fazendo uma aparição surpresa no próprio oitavo dia.

“ Harry é um cidadão comum. O que ele faz no aniversário da morte da Rainha é inteiramente da sua conta. O rei certamente não mudaria seus planos em reação ao que Harry fez. “ – amigo do rei Carlos

Um amigo do rei Charles procurou minimizar o impacto da visita de Harry, dizendo ao The Daily Beast: “Harry é um cidadão comum. O que ele faz no aniversário da morte da rainha depende inteiramente dele. O rei certamente não mudará seu planeja em reação ao que Harry faz.”

Questionado se o monarca estava preocupado com o fato de a aparição de Harry em um grande evento de caridade poder distrair a atenção da mídia, o amigo disse: “Não acho que alguém tenha ilusões sobre os desafios que ele enfrenta para seguir em frente com Harry. É que este é o aniversário da morte do Rei e as pessoas vão querer celebrá-lo de maneiras diferentes.

O amigo disse que Harry, que deverá ficar em Londres, não encontrará seu pai na Escócia.

No entanto, há poucas dúvidas de que a chegada de Harry a Londres para frequentar a instituição de caridade WellChild, da qual ele é patrono há muitos anos, será objecto de intenso interesse mediático, até porque será, em muitos aspectos, um reinício do drama dramático. eventos ocorridos em 2022.

Harry e Meghan estavam no Reino Unido para a cerimônia no ano passado, quando surgiu a notícia da morte da Rainha. Harry cancela seu compromisso com o Programa WellChild e corre para a Escócia em uma tentativa desesperada de ver sua avó pela última vez, mas ela já está morta quando ele chega lá. Ele escreveu em seu diário que Charles lhe pediu que não trouxesse sua esposa, que queria ir. Ele também foi excluído de ingressar no partido real em um avião da RAF, tendo que fretar um pequeno avião para seguir para a Escócia.

Harry reclamou em suas memórias que soube da morte dela por meio de um alerta de notícias da BBC em seu telefone quando seu pequeno avião pousava no aeroporto de Aberdeen, embora o palácio tenha dito que ele recebeu a notícia em segredo antes de anunciá-la publicamente.

O Palácio de Kensington, o Palácio de Buckingham e a Duquesa de Sussex não responderam aos pedidos de comentários sobre se Harry se encontraria com um membro da família durante a sua visita ao Reino Unido.