Praias portuguesas de águas calmas

As águas calmas são ideais para atividades populares na praia, como mergulho com snorkel ou coleta de conchas cobertas de areia, e são muito mais seguras para as crianças explorarem.

Hawaiianislands.com Ele analisou milhões de avaliações disponíveis publicamente no Tripadvisor sobre as 500 melhores praias dos Estados Unidos e as 100 melhores praias de todos os países do mundo. Além disso, calcularam a proporção de avaliações de viajantes de língua inglesa que incluíam as palavras “águas calmas” para revelar praias com águas calmas.

Na Europa, seis das 10 praias do continente com águas mais calmas estão na Grécia, com a Praia Marathi em Creta citando as suas águas mais calmas com 16,17 por cento das avaliações.

Fora da Grécia, as costas portuguesa e espanhola cruzam-se. A melhor praia de Portugal com águas calmas é a Praia da Foz do Arelho (Lagoa), no distrito de Léria (9,60 por cento das avaliações), localizada na margem de uma lagoa calma no Oceano Atlântico.

As 10 melhores praias europeias com águas calmas:

Praia Marathi, Creta, Grécia Praia da Foz do Arelho (Lagoa), Foz do Arelho, Distrito de Leiria, Portugal Praia de Lefkos, Lefkos, Grécia Praia Grande, Ferragudo, Algarve, Portugal Praia Damnoni, Plakias, Creta, Grécia Praia Mikri Vigla, Naxos, Grécia Praia de Klystra, Rodes, Grécia Playa Flamingo, Playa Blanca, Lanzarote, Espanha Playa de las Teresitas, Santa Cruz, Tenerife, Espanha Praia de Kolympithrus, Paros, Cíclades, Grécia

As praias portuguesas são algumas das mais bonitas do planeta. Ribeirinhos do Oceano Atlântico, as praias de Portugal são eletrizantes e mudam de condições ao longo do ano, porém, segundo os turistas, as praias de águas calmas são a Praia da Foz do Arelho (Lagoa), a Foz do Arelho, no distrito de Leiria e a Praia Grande, em Ferragudo, no Algarve.